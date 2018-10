Heti holdhoroszkóp 2018. október 17-23.: Nyugtalanító napok jönnek

SZERDA – október 17.: A Vízöntő Hold ma aktuálissá tesz egy hosszabb szellőztetést. Nap közben a munkahelyeden, este pedig otthon tárd szélesre az ablakokat, és engedd be az éltető levegőt. A növő Hold fokozza a tápláló arcpakolások hatékonyságát. Jutalmazd meg magadat egy csodás arckrémmel. A hagyomány szerint ma fogászati és kertészeti tilalom van érvényben, ha lehetséges, ezeket a tevékenységeket kerüld.

CSÜTÖRTÖK – október 18.: A közelgő hosszú hétvége és a Vízöntő Hold kettőse ma nem igazán segít a koncentrációban, de abban sem, hogy kellően fegyelmezett lehess. Az persze nagyon jót tesz ma, vidámságot csempészel a napodba, így segíthetsz magadnak, hogy jobban menjen a munka. Miért ne ihatnál vicces mintájú bögréből? De a retró nóták is bejönnek ma.

PÉNTEK – október 19.: Csak késő este vált jegyet a Hold, és lép a Halakba. Vagyis pénteken is érdemes poénosra venni a napodat, hogy ne und annyira a munkát, és az idő is gyorsabban teljen. Közben a növő Hold kedvez kenyérsütésnek, a bőrápolásnak, a manikűrnek, a pedikűrnek. Ma igazán érdemes kényeztetned magad.

SZOMBAT – október 20.: Végre itt a várva várt hosszú hétvége. Egész nap a Halakban jár a Hold, ami javasolja, hogy öntözd meg a növényeket, és persze most érdemes kimosni a szennyest is. Sokkal tisztább lesz, mint máskor. Pihenésképpen jót tenne a szaunázás, a teázás, a lábfürdő. Kényeztesd a testedet ma is. Bőröd sokszorosan meghálálja. A hagyomány fodrászati tilalmat mond mára, ne lepődj meg, ha ma keszekusza lesz a frizurád.

VASÁRNAP – október 21.: A mai napon végig a Halakban jár a Hold. Ezért valójában a mai nap szinte pontosan ugyanarra alkalmas, mint a szombat volt: öntözz, locsolj, moss, szaunázz, teázz, fürdőzz. Tégy bármit, ami a fürdőzéssel, a vízzel kapcsolatos. A wellness-hétvégét a lehető legjobban időzítetted. Örömteli és nyugalmas lesz a pihenésed. A hajadat ne ma vágasd, és ha lehet a fogászati beavatkozással is várj még néhány napot. Inkább sétálj a természetben, fotózd le a meseszép őszi színeket.

HÉTFŐ – október 22.: Reggel a Kosba lépő Hold aktívabbá és bevállalósabbá tesz téged. Mivel ma vélhetően nem kell dolgoznod, mozoghatnál, sportolhatnál a szabadban. Ám ne hajtsd túl magad! A Kos Hold a rövid, intenzív mozgást támogatja. Még mindig nő a Hold, ami segít beépíteni a szervezetedbe a vitaminokat, az ásványi anyagokat. Minél természetesebb formában viszed be a szervezetbe, annál jobb.

KEDD – október 23.: Az október 23-i piros betűs ünnepnapon, ráadásul közvetlenül a telihold előtt fáradékony és nyugtalan lehetsz egyszerre. Érdemes ma valami aktív, de nem fárasztó programot kitalálnod. Élvezd ki a négy napos hosszú hétvége utolsó napját, és ne foglalkozz vele, hogy holnap ismét beindulnak a szorgos napok. Menj kirándulni, sétálni! Nem baj, ha hűvös az idő, öltözz fel melegen. Imádni fogod.

Erre figyelmeztet a heti holdnaptár