Ezek a csillagjegyek pikk-pakk változtatják a hangulatukat

A Kos

A Kos hangulata tényleg egyik pillanatról a másikra változik, és valójában semmilyen kiváltó okra nincs szüksége, hogy boldogból szomorúra váltson vagy fordítva. Amikor igazán jókedvű, ő a világ legkedvesebb embere, viszont, amikor a padlón érzi magát, inkább óvakodj tőle. Ami biztos, egyik hangulata sem tart 5 percnél tovább. Szóval használd ki, amíg jókedvű, és légy türelmes, gyorsan visszatér önmagához.

Az Ikrek

A kommunikációmániás Ikrek kettős jegy. Róla valójában könnyű megállapítani, hangulatának éppen melyik periódusában tart, hiszen szinte mindenről beszámol a közösségi oldalán. Ő az, aki előszeretettel adja a többiek tudtára, hogyan érzi éppen magát. Ne lepődj meg, ha ugyanazon a napon belül látsz tőle szuper lelkes posztot, majd egy végletekig lehangolt és kiábrándult megjegyzést. Nála ez pontosan így működik.

A Rák

A Rák érzései mélyek, ezért valójában a saját hangulatingadozásait sem viseli könnyen. Amikor igazán rossz a kedve, hajlamos lehet tudomást sem venni a körülötte lévőkről, pedig valójában ő senkit sem akar megbántani. A szeretteit főleg nem. Ő még akkor is próbál törődni a többiek érzéseivel, amikor padlón érzi magát. Kétségtelenül nagyon empatikus, könnyedén átérzi a többiek hangulatát, ami az övére is rányomhatja a bélyegét.

A Mérleg

A Mérlegből valójában a környezete apró rezdülései váltják ki a különböző hangulatváltozásokat. Amikor éppen negatív irányban történik a változás, a Mérleg úgy bántja meg a többieket, hogy észre sem veszi. Csak akkor jön rá, hogyan viselkedett, és mit mondott, amikor ismét pozitív hullámba kerül, és újra a régi önmaga lehet. Aztán persze szánja-bánja a viselkedését, de kontrollálni az érzéseket nem igazán képes.

A Skorpió

Az intenzív lelki világú Skorpiónak az arcára van írva, hogyan változik a hangulata. Ugyanakkor lehetetlen eldönteni, hogy mit is gondol valójában a másikról. Egyik pillanatban az őszinte és rajongó szeretetet, másikban már inkább a gyűlöletet lehet kiolvasni a szeméből. Megfejthetetlen és nagyon érzékeny lélek. Könnyen ráérez a környezetében történő változásokra, melyeket ő sem képes figyelmen kívül hagyni.

A Halak

A Halak szinte mindent a szívére vesz. Ő is hihetetlenül érzékeny típus, hiszen ő is a vizes csillagjegyek egyike, ezért az apróságok éppúgy elkeseríthetik, ahogyan lelkesíthetik és fel is dobhatják a kedvét. Az érzéseinek okát inkább megtartja magának, így nehéz rajta is kiigazodni, hiszen a környezete nem tudja, mit érez belül, csupán a meglepő reakcióival szembesül.

