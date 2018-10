Ezt jósolják a tarot-kártyák a hétre

Mielőtt választanál a tarot-kártyák közül, érdemes gyertyát, füstölőt gyújtanod. Néhány mély levegővétellel hangolódj a kártyák energiájára. Kérdést is feltehetsz: Mi vár rám ezen a héten?, vagy Mit üzennek számomra az Égiek? Nézd meg a kártyákat, és válaszd ki azt, amelyik a leginkább magára vonja a figyelmedet. A jóslatot elolvashatod a kép alá görgetve.

Ezt jósolja a Diadalszekér tarot-kártya

Amennyiben balról az első tarot-kártyát választottad, a Diadalszekér lapot húztad. Ez a kártya pedig azt üzeni, hogy ideje elindulnod. Most kell magad felvértezned, és elindulni a saját utadon. Csukd be magad mögött az ajtókat, lépj tovább. Tedd meg te az első lépést a többiek előtt, még akkor is, ha most úgy gondolod, nincs remény az újrakezdésre. Néha talán nem látod, a megoldás sokkal közelebb van hozzád, mint sejtenéd. A legfontosabb most az önbecsülésed, az egészséges önbizalom, hogy sikerülhet a célod. Ha továbbra is benne maradsz a mérgező kapcsolatokban, vagy olyan munkát végzel, amit nem szeretsz, mert azt reméled, egyszer úgyis megoldódik, akkor nem történik valójában semmi változás. El kell indulnod, ki kell lépned abból, ami nem jó. Merj kockáztatni, megéri.

Ezt jósolja a Főpapnő tarot-kártya

Ha a középső tarot-kártyát húztad, a Főpapnő kártyát választottad. A kártya jóslata szerint légy bölcs, állj ellen a késztetésnek, hogy olyasmit mondj ki, amit később megbánhatsz. Nem érdemes most túl erélyesen hangoztatni a véleményedet. Kerüld az ítélkezést mások felé és önmagad iránt is. Még ha reggel bal lábbal is ébrednél, az sem mentség, hogy bántó, sértő szavakkal illess másokat vagy magadat. Most a legjobb, amit tehetsz, hogy pihentető, megnyugtató zenét hallgatsz, ami segít, hogy igazán jól indulhassanak a napjaid. Oszlasd el a viharfelhőket magad körül, így biztosan jól alakul a heted.

Ezt jósolja a Mágus tarot-kártya

Amennyiben a harmadik, vagyis a jobb oldali tarot-kártyát választottad, a Mágus lapot húztad. A kártya üzenete szerint légy bátor, légy merész, nyugodtan kockáztathatsz. Ideje némi pillantást vetned a napi rutinodra és arra, hogy ezeket a feladatokat mennyire automatikusan végzed. Amikor túlzottan is beleállsz a mindennapok megszokásába, valójában gátat szabsz a változásnak. Amikor viszont változtatsz a szokásokon, például más útvonalon indulsz a munkahelyedre, egyúttal lehetőséget is teremtesz az új dolgoknak. Új emberekkel, új eseményekkel találhatod magad szembe. Nyisd meg az ajtókat, nyisd meg magadat az újdonság, a változás felé már ezen a héten. Nem bánod meg.

(via awakening people)