Heti angyalhoroszkóp: 2018. október 16-22.: Különleges üzenetet tartogatnak a hétre az angyalok

Kos

Az őszi időjárás nem kedvez az egészségednek és a gyerekeid egészségének sem. Itt az ideje, hogy megkérd Rafael arkangyalt, vegyen körül benneteket smaragdzöld gyógyító fénnyel, amely segít megelőzni a megfázást, és az egyéb őszi-téli megbetegedéseket. Rafael arkangyal hatékony segítőd lesz az egész megfázásszezonban.

Bika

Kedved lenne ahhoz, hogy játékosra váltsd valamennyi kapcsolatodat. Azokat is, amelyek most nem olyan játékosak. Ebben Jeremiel arkangyal lesz a segítségedre. Ő a kapcsolatok legfőbb gyógyítója, aki képes gondoskodni arról, hogy mindenkivel olyan könnyed, játékos, felszabadult és szeretetteli legyen a viszonyod, ahogy arra vágysz.

Ikrek

Szeretnéd meglátni egy helyzet fonákját, vagy legalábbis a mögöttes folyamatokat? Ebben Uriel arkangyal lesz a segítségedre. Ő az az angyal, akiről a legendák úgy tartják, az isteni igazság fényét hordozza. Ezzel a fénnyel megvilágítja a helyzeteket, hogy jobban átlásd, és jobb döntéseket hozhass.

Rák

Mindenképp szeretnél elmondani valakinek valamit, de nem tudod hogyan fogj hozzá? Kérd meg Gábriel arkangyalt, hogy segítsen! Ő az az arkangyal, aki mindenféle kommunikációban segít téged. Gábriel arkangyal meg tud tanítani arra, hogyan legyél úgy őszinte, hogy azzal mindenkinek segítesz és mindenkit gyógyítasz.

Oroszlán

A legszívesebben átaludnád az egész hetet? Azt hiszem, te is tudod, most nem mehetsz el téli álmot aludni. Hívd inkább Metatron arkangyalt segítségül, és kérd meg, hogy segítsen energikussá válnod. Metatron arkangyal feltölt téged energiával, és segít abban is, hogy egész héten kitartson a lendületed, és befejezd, amit elkezdtél.

Szűz

Úgy tűnik, a családod elkezdte elkapni az őszi betegségeket, neked pedig bele kell állnod a családot gyógyító orvosságos-asszony szerepkörbe. Ebben Haniel arkangyal lesz a segítségedre, aki a varázslatos erejű természetes gyógymódok szakértője. Ő pontosan tudja, melyik gyógytea és illóolaj segít a családodnak a leginkább.

Mérleg

Szeretnél megoldani egy vitás helyzetet a héten, de azért még jóval több félelem kapcsolódik benned ehhez, mint amennyire akarod a megoldást. Raguel arkangyal segít neked visszaszerezni azt, ami jogszerűen megillet téged. Ő segít abban is, hogy mindez harmonikusan, egyszerűen és magától értetődően történjen meg.

Skorpió

Vedd észre az idők változását, és vedd észre, hogy minden fejlődik, minden előre halad, és semminek sem kell olyannak lennie, amilyen régen volt. Zadkiel arkangyal segít megérteni, a múltad vágyaiból hogyan bontakoztak ki a jelen lehetőségei, és ezekből a lehetőségekből hogyan születik meg az a jövő, amelyről álmodsz.

Nyilas

Kezded elveszíteni a hitedet, hogy elérheted azt a célt amelyért olyan régóta dolgozol. Ebben a helyzetben Sámuel arkangyal siet a segítségedre. Ő az, aki segít neked megtalálni mindent, még az elveszett hitedet is. Ha kéred, Sámuel arkangyal segít rátalálnod arra a mély hitre, amely segít tovább küzdened a célodért.

Bak

Itt az ideje, hogy radikálisan átalakítsd az életedet. Itt az ideje, hogy megváltoztasd, ahogyan élsz, és ahogyan a hétköznapjaidat töltöd. Új napirendedhez jobb tanácsadót keresve sem találnál, mint Raziel arkangyal. Ő az Univerzum bölcsességének hordozója, aki a lehető legbölcsebb és legrafináltabb napirendet állítja össze neked.

Vízöntő

El kell búcsúznod egy tervedtől. Tudom, most ez még fájdalmas, ezért javaslom, hívd segítségül Azrael arkangyalt. Ő segít elengedni mindazt, amire már nincs szükséged. Azrael arkangyal azt is megmutatja neked, hogy erről a tervedről azért kell lemondanod, mert valami sokkal jobb vár rád, amelynek helyre van szüksége az életedben.

Halak

Szeretnéd megteremteni magadnak azt a jövőt, amelyről csak a legvadabb pillanatokban mertél álmodozni? Akkor itt az ideje, hogy belevágj! Gondold végig, mi az, amire igazán vágysz, és mi az, amit igazán szeretnél megteremteni magadnak. Majd kérd meg Ariel arkangyalt, hogy segítsen megteremteni, manifesztálni az álmaidat.