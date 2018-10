Heti pénzhoroszkóp 2018. október 15–21.: Valóra válnak a pénzről szőtt álmok

Kos

Olyan sokat tanultál arról, hogyan kell pénzt csinálni, vagy hogyan kell jól bánni a pénzzel, hogy talán már el is felejtetted a lényeget. A lényeg pedig az, hogy a pénz eszköz. Nincs szükséged rá, hogy felhalmozd. Arra van szükséged, hogy használd. Minél többet.

Bika

Az elvárásaid valóra válnak ezen a héten, ezért nem mindegy, mit vársz el. Nem mindegy, mire helyezed a figyelmedet, és nem mindegy, milyen anyagi helyzetet akarsz elérni. Most mindent könnyen megvalósítasz, amit célként tűzöl magad elé, és amivel kapcsolatban pozitív elvárásaid vannak.

Ikrek

Nem kellene tovább titkolnod a nagy tervedet. Azt hiszed talán, valaki ellopja az ötletedet, de nem ez történik meg, ha beszélni kezdesz a terveidről. Ha beszélni kezdesz a terveidről, támogatókat, segítőket és újabb lehetőségeket találsz. Ezen a héten beszélj bátran a terveidről, mondd ki, mit szeretnél elérni.

Rák

Ha most hatásvadász szeretnék lenni, azt is mondhatnám, megnyílik a pénzkapu, és pénzáradat ömlik rajta az életedbe. De ez nyilvánvalóan butaság lenne. Az ugyanakkor nagyon is igaz, most egy lépéssel közelebb kerülsz ahhoz, hogy megvalósítsd a pénzzel kapcsolatos vágyaidat, és megszerezd azt az összeget, amelyre szükséged van.

Oroszlán

A legszívesebben csak a környezeteddel foglalkoznál egész héten, és a legszívesebben kicsit sem törődnél a saját szükségleteiddel. Az önfeláldozásod szép dolog, de nem biztos, hogy hatékony. Van arra mód, hogy a környezetednek is segíts, és magadat is közelebb vidd a célodhoz. Erre figyelj inkább.

Szűz

Mély vágyat érzel, hogy megszerezz valamit. Birtokolni akarsz egy tárgyat vagy valamilyen hatalmat. Ez a vágy lehet egészséges, teremtő erő is benned, de most igen könnyen fordulhat át destruktív, mindent megrontó erővé is. Figyelj tudatosan, hogy a szeretet hozza meg a döntéseidet a félelmek helyett.

Mérleg

A szépségre érdemes költened ezen a héten. Most érdemes a pénzedet például műalkotásokba fektetned, és most érdemes önmagadra is költened. Csak olyasmit vegyél meg, amit szépnek tartasz, és csak olyasmire költs, ami valamilyen módon kapcsolatban áll a szépséggel. A szépség a legjobb befektetés most a számodra.

Skorpió

Vajon megadsz magadnak mindent, amire szükséged van? Vajon megadsz magadnak mindent, amire vágysz? Ezen a héten azt kell felismerned, hogy a vágyaid nem felesleges hiábavalóságok, hanem nagyon fontos útjelzők. A vágyaid azt jelzik, merre vár rád a boldogság, és mi a következő lépés a számodra.



Nyilas

Itt az ideje felülvizsgálnod a bevételi forrásaidat, a kiadásaidat pedig rendszerezned kéne. Azt veheted észre, valójában nem is olyan egyszerű és átlátható a pénzügyi helyzeted, mint gondoltad. Azzal, ha rendbe teszed a bevételeidet és a kiadásaidat, megtisztítod az utat a bőség előtt.

Bak

Nagyon régóta mondja a belső hangod, hogy mit kellene tenned. Nagyon régóta hallgatod ugyanazt, és nagyon régóta nem vagy hajlandó meghallani ezt az üzenetet. Érdemes lenne végre meghallanod önmagadat, érdemes lenne felismerned, mire vágysz valójában, és természetesen érdemes lenne aszerint cselekedned.

Vízöntő

Az új kapcsolatok, az új barátságok mindig új lehetőségeket is hordoznak. Ebben az esetben lehetőséget hordoznak, hogy megváltoztasd az életedet és átalakítsd a bevételeidet. Az ezen a héten kötött új barátságok mind olyan új inspirációkat hoznak, amelyek végül a bőséghez vezetnek el téged.

Halak

Túl sokat félsz egy pénzügyi helyzettől, pedig igazság szerint nincs okod a félelemre. Sőt! A félelem helyett most az lenne a legjobb, ha végre a bizakodást választanád. Ha őszinte akarsz lenni magadhoz, láthatod, hogy valójában minden jól alakul, és minden egyértelműen az anyagi nehézségek megoldódása felé mutat és vezet téged.