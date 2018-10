Heti horoszkóp 2018. október 15–21.: A hét közepén próbára tesz az élet

KOS

A Bak Holdnak köszönhetően a hét elején könnyen tudsz koncentrálni. De ne legyenek elvárásaid. Szerdától ugyanis három napon keresztül a fix jegyekben járó bolygók (Hold, Vénusz, Merkúr, Mars, Uránusz) merevségre hajlamosítanak. Aki pedig merev, tutira összetűzésbe kerül valaki mással. Amennyiben ki akarsz maradni a vitákból, légy rugalmas. Péntektől már a víz dominál, amitől könnyen lehetséges, hogy csapadékossá válik az időjárás, a hangulat meg érzelgőssé. Az első két nap a Halak Hold szerint számodra a fáradtság kipihenéséről szól majd.

BIKA

Jól indul a heted, a Bak Hold ugyanis azt mutatja, hatékony leszel a hét elején. Végre mindent meg tudsz tervezni, és minden a terveid szerint halad. Szerdától megfordul a világ, a fix jegyekben járó bolygók merevségre való hajlamot jeleznek. Vigyáznod kell, ha szeretnéd megőrizni azt a békét, ami a hét elejét jellemezte. A viszontagság három napon keresztül tart, szerdán, csütörtökön és pénteken. A hosszú hétvége csodás fényszögekkel indul, meghatottságot érezhetsz, talán még a könnyeid is kicsordulnak…

IKREK

Hiába közeleg a hosszú hétvége, nem leszel fel dobva a hét első két napján. A munka és a kötelességek nyomasztóan hatnak rád. Csak szerdától leszel jobb passzban, amikor a Vízöntő Hold jó hatással lesz rád. Azonban három napon keresztül, szerdán, csütörtökön és pénteken próbára tesz az élet. Szokatlanul rugalmatlanná válhatsz a rugalmatlan bolygók (Hold, Vénusz, Merkúr, Mars, Uránusz) miatt. A hosszú hétvégére érdemes programot szervezned, de azért jusson idő lustálkodásra is. Ne feszítsd túl a húrt, könnyen elpattanhat…

RÁK

Csupa szigorú emberrel lesz dolgod a hét legelején. Ha kellemetlenül érzed magad, menj el onnan, vagy szólj. Nem kell eltűrnöd a goromba stílust. Szerdától egyre nyomasztóbbnak érezheted a közelgő hosszú hétvégét, mert egyelőre csak annyit érzékelsz, mennyi mindent kell megvenned. A kiadások aggasztanak ezúttal a leginkább a fix jegyekben járó bolygók (Hold, Vénusz, Merkúr, Mars, Uránusz) miatt. Szerencsére szombattól sokkal jobban érezheted magad a bőrödben. Vasárnapra virradóan jósló álmaid lehetnek. Figyelj rájuk.

OROSZLÁN

Hét elején kellemes, kedvező fényszögek segítenek neked. Végre nem esik nehezedre a munka és a koncentrálás. Szerdától furcsa folyamat veszi kezdetét, a szilárd jegyekben járó bolygók (Hold, Vénusz, Merkúr, Mars, Uránusz) szilárddá tesznek téged is. Vigyázz, mert három napon keresztül valójában „csapdát állítanak” a bolygók. A legrázósabb a Mars provokációja lesz. Ne hagyd magad felbosszantani. A hosszú hétvége első fele költségesnek ígérkezik, amennyiben meggondolatlanul költekezel. Most jobb, ha tudatosan vigyázol a pénzedre!

SZŰZ

Szó szerint elemedben leszel hétfőn és kedden, amikor minden gördülékenyen megy. Végre erősnek érzed magadat. A hét közepén viszont besokallhatsz a rengeteg munkától. A bolygók azt jelzik, megszállottan hajtasz, hogy a hosszú hétvégén ne legyen lelkiismeret-furdalásod. Pedig nem szabadna túlzásba esned, máskülönben a hétvégét ágyban töltheted. A mértékletesség a munkában is fontos. A hosszú hétvége eleje vizesnek ígérkezik a vizes jegyekben járó bolygók szerint. Lehet csapadék, de könnyek egyaránt.

MÉRLEG

Szinte biztos, hogy családi ügyek vonnak el a munkádtól a hét elején, ami pedig jócskán megnehezíti a dolgodat a munkahelyeden. Szerdától ugyanakkor elemedben leszel. A Hold a Vízöntőben életvidámságot hoz neked, innentől pedig sokkal könnyebben alakul az életed. Csupán a merevség okozhat fejtörést. Nem jó, ha mereven ragaszkodsz ahhoz, ami szerinted a jó megoldás. Erre most a fix jegyekben járó bolygók hajlamosítanak: Hold, Vénusz, Merkúr, Mars, Uránusz. A négynapos hosszú hétvége gondokkal indulhat, de szerencsére csak a kimerültség jön ki rajtad.

SKORPIÓ

Rengeteg információt kapsz a hét legelején, ezért nagyon kell figyelned, nehogy elmulassz egyet is. Azonban nem szabad rágörcsölnöd, pláne azért nem, mert szerdától a fix jegyekben járó bolygók (Hold, Vénusz, Merkúr, Mars, Uránusz) merevségre hajlamosítanak. Ráadásul bolygód, a Mars is fix jegyben jár, szóval most valódi kihívás lesz a rugalmasság megőrzése. Majd jön a hosszú hétvége, ami nagyon jól indul, a vizes bolygók vizes programnak kedveznek. Mehetsz úszni, szaunázni, wellnessezni. Válogass kedvedre, és ne maradj otthon.

NYILAS

A hét elején a pénzügyek fejtörést okozhatnak neked, de ettől még figyelned és teljesítened kell. Vigyázz, most ne hibázz. Szerdától egyre felszabadultabbnak érzed majd magadat a levegős jegybe lépő Hold szerint. Egyre jobban várod a közelgő hosszú hétvégét, örömmel szervezkedsz, tervezgetsz, intézkedsz. A négynapos hétvége elejét mindenképpen töltsd a családoddal – javasolja az érzékeny Halak Hold. A barátságos fényszögek barátságos hangulatot ígérnek. Szóval csináljatok közös programot.

BAK

A hét hét eleji kitűnő fényszögek kitűnő formába hoznak téged. Tele leszel önbizalommal, elszántsággal, energiával, ezért érdemes minél több feladatot időzítened ekkorra. Szerdától lazul a fegyelem nálad és a többieknél is, amiben közrejátszik a közelgő hosszú hétvége. Miközben merevségre hajlamosítanak a bolygók – Hold, Vénusz, Merkúr, Mars, Uránusz –, ügyelj rá, hogy mindig mindenhez kellő rugalmassággal állj hozzá. A hosszú hétvége a vizes jegyekben járó bolygók szerint meglehetősen vizesen indul, lehet eső, de mély érzelmek, sírás éppen így.

VÍZÖNTŐ

Fegyelmezetten és hatékonyan kezded a hetet a Bak Hold szerint. Csendben, feltűnés nélkül tedd a dolgodat. Meg fogsz lepődni, mennyit tudsz haladni. Szerdától a Hold a Vízöntőben érzékennyé és merevvé tehet téged, amire rátesz egy lapáttal a többi fix jegyben járó bolygó (Vénusz, Merkúr, Mars, Uránusz) is. Fogd fel úgy, te most épp rugalmasságból vizsgázol. Ez csak akkor sikerülhet, ha tudatosan figyelsz magadra. A hosszú hétvége vizesen indul a vizes jegyekben járó bolygóknak (Halak Hold, Skorpió Merkúr és Vénusz, Halak Neptunusz) köszönhetően.

HALAK

Jó lenne, ha a hét elején jó tempóban haladnál a munkáddal, hogy a hosszú hétvégére mindennel végezni tudj. Szerdától fellélegezhetsz, és kicsit lazábban állhatsz a munkához. Azonban a fix jegyekben járó bolygók (Hold, Vénusz, Merkúr, Mars, Uránusz) merevségre hajlamosítanak téged és a többieket is. Ha mindenki ragaszkodik a saját véleményéhez, abból garantáltan nézeteltérés alakul. A hosszú, négynapos hétvége kitűnően alakul a számodra, szombaton és vasárnap szuper fényszögek szuper hangulatot ígérnek…