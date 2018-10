Ezek a csillagjegyek hajlamosak a hízásra a leginkább

A Kos az evéssel vigasztalódik

A Kos szenvedéllyel éli az életét. Szereti, amikor ő irányíthat, és minden az elvárásai, a kívánságai szerint történik. Amikor a terveibe bármilyen okból hiba csúszik, hajlamos lehet önmagát rombolni. Ilyenkor pedig gyakran az evésben talál vigaszt. A mozgás, az aktivitás helyett csak eszik és eszik, ami aztán szépen meg is látszik rajta. Ez az, amire tudatosan érdemes figyelnie.

A Bika imád enni

Hogyan reagál a Bika az olyan megjegyzésekre, mint „Felszedtél magadra néhány kilót, nem?” Ne akard megtudni… Amikor ugyanis megemlíted, hogy jobban oda kéne figyelnie az életmódjára, nagyon megsértődik. Ő ugyanis imádja az élet élvezeteit, a finom ételeket, italokat, a mértéket pedig nem igazán mindig ismeri. Számára a fogyókúra, a diéta felér egy büntetéssel.

A Rák hízásra hajlamos

A Rák sokszor nem elég erős hozzá, hogy szembenézzen a problémákkal, az őt körülvevő világgal. Az ő élete nem mindig felhőtlen móka és kacagás, ilyenkor pedig bánatát ő is hajlamos az evésben megélni. A hűtőszekrény válik átmenetileg a legjobb barátjává, benne talál vigaszt és üdvösséget. Uralkodó bolygója a Hold, ezért ő alapból is hajlamos a súlygyarapodásra. Ezért is érdemes nagyon figyelni magára, ha nem szeretne olyan gömbölyű lenni, mint a telihold.

A Mérleg hedonista csillagjegy

A Mérleg hedonista. Ő mindenből sokat és a legjobbat szeretné. Imád vásárolni, és imád az evésre is sokat költeni. A jó minőségre, természetesen, ezért szívesen jár drága éttermekbe, és szívesen hódol a kulináris élvezeteknek is. Aztán könnyen kétségbeesik, amikor nem fér bele a legszebb ruhájába. Mivel fontos a külseje, a gyönyörű megjelenése, képes drasztikus fogyókúrába kezdni. Legalábbis a következő vacsorameghívásig.

A Nyilas szívesen lépi át a határokat

A Nyilas hajlamos a határokat feszegetni, átlépni és megszegni is azokat. Időnként szinte megszállottként edzi a testét, hiúsága nem ismer határokat. Máskor meg éppen ellenkezően viselkedik, lelassul, lustálkodik, naphosszat nézi a kedvenc sorozatait. Közben meg folyamatosan eszik és nassol. Ilyenkor pedig szépen kúsznak fel rá pluszkilók.

A Halak is az evésbe fojtja a bánatát

A Halak a leginkább hajlamos a depresszióra valamennyi csillagjegy közül. Amikor pedig úgy érzi, minden és mindenki összeesküdött ellene, ő is az evésben keres és talál vigaszt. Számára az étel ilyenkor a lelki gyógyulással ér fel, ami addig nem is lenne gond, amíg nem viszi túlzásba. Ha nem szeretne elhízni, neki is fontos, hogy például a mozgásban találjon örömet magának.

(via horoscope daily)