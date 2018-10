Ez a csillagjegy képtelen egyedül élni

Ezt a csillagjegyet nagyon megviseli a magány. Talán ő az valamennyi jegy közül, aki szinte vereségnek, a sors csapásaként éli meg, amikor szerelem, párkapcsolat nélkül él. Ő szinte folyamatosan arról a valakiről fantáziál, aki majd igazán boldoggá teszi az életét, aki valódi örömet csempész a mindennapokba.

A Rák nem viseli a magányt

Igen, ez a csillagjegy a Rák. Ő az, aki a horoszkóp szerint szinte elveszíti önmagát, amikor magányosan él. Nagyon érzékeny és érzelmes típus. Ő már egészen kisgyerekként is a társas kapcsolatokat, a barátokat keresi. Nagyon ragaszkodik a szüleihez, főként az édesanyjához, aztán a baráti kapcsolataiban is nagyon kitartó társ, nem beszélve a későbbi szerelmekről. Már gyermekként is a romantikus párkapcsolatról, csodaszép esküvőről, tökéletes házasságról álmodozik, hiszen ő csakis párban képes elképzelni az életét.

Az érzés a kulcs a Rák szívéhez

Az „érzek” szó a kulcs a Rák szívéhez, ami számára magától értetődő, amikor megérinti őt a szerelem. Gyengéd és gondoskodó, ugyanakkor határozott is tud lenni, amikor arra van szükség. Képes megmutatni az érzéseit, amikor valóban szeret, amikor megbízik a társában, nem kérdéses, hogy kimutatja az iránta való érzéseit. Olyan társat keres, aki megérti és támogatja őt. A felületes érzelmekkel rendelkező, vagy túlzottan is nagyravágyó típusok egyáltalán nem illenek hozzá. A Rák érzelmi biztonságra, nyugalomra, megértésre vágyik.

A Rák nehezen enged el

Nagyon megviselő őt a szakítás, nagyon nehezen teszi túl magát, amikor elveszíti a párját. Ilyenkor hajlamos nosztalgiázni, a múltban élni, és azokra a pillanatokra gondolni, amikor igazán szerelmes és boldog volt. Újra és újra átéli magában az elmúlt szerelmet, ragaszkodik korábbi párjához, az érzelmekhez.

A Rák számára semmi sem fontosabb a párkapcsolatnál, a családjánál, a gyerekeknél. Nagyon figyelmes és empatikus csillagjegy, kész áldozatokat is hozni a szeretteiért. Nagyon erősen kötődik hozzájuk. Rendkívül odaadó és kitartó, nagyon hűséges és megbízható típus.

(via horoscope daily)