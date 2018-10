Napi horoszkóp 2018. 10. 13.: Most kell megbocsátanod magadnak

Vigyázat, az irigység a lehető legrosszabb tanácsadó szombaton! Ma talán azért szeretnél megtenni valamit, mert más is ugyanazt teszi. Ez nem más, mint az a félelem, hogy nem tudsz önmagadtól értékes dolgokat tenni. Ma ne másokat másolj, tedd azt, amit szíved szerint tennél.

Könnyű észrevenned az összefüggést a hangulatod és a napod alakulása között. Ma pontosan olyan napod lesz, amilyen a hangulatod. Ez azt is jelenti, ha azt akarod, hogy jó napod legyen, először önmagadat kell jó hangulatba hoznod. Ha már jó a hangulatod, a napod is jó lesz.

Ikrek

Meg kellene adnod magadnak a pihenés luxusát. Valaki most sürget, arra akar rávenni, hogy az egész napodat töltsd munkával. Meg kell értened, és vele is meg kell értetned, néha a szervezetnek pihenésre van szüksége. Neked most jött el az az idő, amikor muszáj egy kicsit lazítanod, aludnod.

