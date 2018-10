Hétvégi szerelmi horoszkóp 2018. október 13–14.: Tiszta lapot kapsz a szerelemben

Kos

El kell engedned azt, aki menni akar. Hidd el, ha valóban van közötök egymáshoz, akkor hamarosan visszatér hozzád. Most azonban nem szabad megakadályoznod őt. Gondolj arra, neked mennyire fontos a szabadság, és add meg mindenkinek – különösen a szerelmednek – ugyanazt a szabadságot, amelyet te is elvársz tőle.

Bika

Bízz meg az intuíciódban és abban, amit másokkal kapcsolatban érzel. A hétvégén könnyen kiderülhet, igazad volt az exeiddel kapcsolatban, és persze az is kiderülhet, nagyon is jól érzel valamit a szerelmeddel kapcsolatban. A megérzéseid segítenek, hogy tisztázz olyan helyzeteket, amelyekben eddig nem láttál tisztán.

Ikrek

Minden mese úgy végződik, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. A te meséd is pontosan így fog végződni, ebben érdemes már most is bíznod. Azonban ez még nem a vége, ez még az a szakasz, ahol a királylánynak meg kell küzdenie a sárkánnyal. Vagy valami hasonlóval. Mindenesetre a hétvégén érdemes szembenézned a saját belső sárkányaiddal.

Rák

Úgy érzed, túl lassan haladtok a szerelmeddel, és szeretnél gyorsítani a tempón. Pedig könnyen lehet, ez a kényelmes, lassú, szinte észrevétlen haladás a megfelelő most mindkettőtöknek. Ahelyett, hogy rákapcsolsz az extra sebességre, élvezd inkább a kényelmes tempót. A lassú változások tartósabbak és kedvezőbbek, mint a túl gyorsak.

Oroszlán

A szerelem észrevétlenül lopózik a gondolataidba. Ha szingli vagy, a legváratlanabb helyen a legváratlanabb személy dobogtatja meg a szívedet. Ha pedig párkapcsolatban élsz, újra fülig szerelmes leszel a párodba, és újra ugyanúgy szikrázik köztetek a levegő, mint régen. Nem kellene túl komolyan venned a romantikát a hétvégén!

Szűz

Biztonságra vágysz a kapcsolatodban, de úgy tűnik, nem a megfelelő embertől várod a biztonságot. A párod nem tudja megadni neked a biztonságot. Hogy őszinték legyünk, senki más sem tudja megadni neked ezt. Valójában te vagy az egyetlen, aki megadhatod magadnak és a szerelmednek azt a biztonságot, amelyre olyan mélyen vágysz.

Mérleg

Muszáj kimozdulnotok otthonról, és muszáj kimozdulnotok a megszokott közegetekből. Muszáj új dolgokat kipróbálnotok, és muszáj végre az élet napos oldalát is meglátnotok. Mostanában túl sok volt a nehézségből, a drámából, és túl sok volt a borús gondolatokból is. Szükségetek van a közös kikapcsolódásra, a közös szórakozásra.

Skorpió

Olyan pozitív változásokat tapasztalsz az életedben, amelyekre nem is számítottál. Most könnyedén megváltoznak körülötted és veled a dolgok. Egészen könnyen megváltoztathatod a viszonyodat is a pároddal. Ha úgy érzed, gyógyulásra van szükségetek, ha úgy érzed, meg kell javítani a kapcsolatotokat, most érdemes hozzáfognod.

Nyilas

Nevess a nehézségek szemébe, és azok megváltoznak. Nem hiszed? Ki kéne próbálnod. Talán túlzottan ragaszkodsz egy régi elképzeléshez, és talán ez az elképzelés fájdalmat okoz neked, mivel nem teljesülhet. Ez azt jelenti, ideje elengedned a régi fájdalmas elképzeléseket. Ideje a fájdalom és a szomorúság útjait a gyógyulás és a nevetés útjaira cserélned.

Bak

Érdemes nagyon határozottan megfogalmaznod, mit szeretnél, és érdemes nagyon határozottan elmondanod ezt másoknak. Ne keverd össze a határozottságot a veszekedéssel. Szelíden, de határozottan kellene kiállnod az igazadért és mindazért, amit értékesnek tekintesz. Nem lenne szabad hagynod, hogy most mások erővel elnyomják a szeretetteli akaratodat.

Vízöntő

Új lehetőségek nyílnak meg előtted a szerelmi életedben. Mindegy, hol tartasz most, ezek az új lehetőségek új irányokba vezetnek, és egyáltalán nem biztos, hogy olyan irányokba, amelyekre eddig is gondoltál. Ezek az új lehetőségek a boldogság irányába mutatnak, de a boldogság már nem ott vár rád, ahol azt néhány évvel ezelőtt gondoltad…

Halak

Az álmaid valóra válnak akkor is, ha most még semmi sem mutat abba az irányba, ahol azok megvalósulhatnak. Fontos, hogy a hétvégén ne veszítsd el a fókuszodat, és tartsd szem előtt, milyen párkapcsolatról álmodsz. Könnyen észreveheted, melyek azok a helyzetek, amelyek nem abba az irányba mutatnak, amerre menni szeretnél. Érdemes ezeket a helyzeteket megszüntetni végre az életedben.