Ez a 3 csillagjegy nem tud hazudni

A Kos arcán azonnal meglátszik, amikor hazudik

A vidám kifejezés a Kos arcán valójában semmi egyebet nem jelent, mint hogy fiatalabbnak látszik a valós életkoránál. Viszont amikor a szemébe nézel, és átható tekintete valósággal megdermeszt, nagy valószínűség szerint rejteget előled valamit, ilyenkor veszélyesnek is tűnhet. Nála bizony megesik, hogy egészen mást mond, mint amit valójában gondol, viszont az arcára azonnal kiül, amikor mondandója csöppet sem fedi a valóságot.

A Bika hangja megváltozik, amikor hazudik

A Bika lezser, nyugodt és éles eszű csillagjegy. Az ő tekintetében is ott rejlik a tűz, pillantását talán még a lábujjaidban is érzed. Ő pontosan ezt a meggyőző pillantást használja, hogy megvédje magát. És valóban bolond lennél rosszat feltételezni a megnyerő tekintet és külső alapján. Pedig könnyen leleplezi őt is az arca, amikor nem mond igazat. A szem színe, a ragyogása, a benne lévő tűz mintha megváltozna ilyenkor, és a hangja is más színezetet kap, ráadásul tőle szokatlan módon gyerekesen viselkedik.

Az Ikrek gyerekesen viselkedik, ha nem mond igazat

Annak ellenére, hogy az Ikrek naivnak tűnhet, csöppet sem az, sőt nagyon is logikusan, észszerűen gondolkodik. Hajlamos ő is a gyerekes viselkedésre, időnként olyan, mintha nem is akarna igazán felnőni. Az érzékeny külső csavaros észjárást takar. Nagyon sokat beszél, de magáról annál kevesebbet oszt meg. Az elragadó, lenyűgöző és vonzó külső inkább csak álca, hogy megvédje magát, a valódi személyiségét. Ő nincs felkészülve a nagyobb érzelmi kihívásokra, így amikor szembesítik az igazsággal, inkább csak keresi a máskor tökéletesen meglévő szavakat.

(via horoscope daily)