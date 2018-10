Mit látsz a képen először? Fény derül személyiséged rejtett részére

Kutatók több mint 10 ezer diáknak szerveztek múzeumlátogatást, akik azt a feladatot kapták, hogy nézzék végig a műalkotásokat, és első pillantásra döntsék el, tetszik vagy sem az adott kép. Az agy ugyanis meglepően gyorsan alkot véleményt mindarról, amit lát. De nem biztos, hogy észrevesz minden részletet. Ebben a személyiségtesztben nagyon hasonló a feladat. Nézd meg a képet, és döntsd el, mit látsz rajta első pillantásra. Az első benyomás ugyanis mindig a legárulkodóbb. Ezúttal személyiséged rejtett részét hozza a felszínre. Nos, mit látsz először a képen?

Ezt árulja el rólad az idős ember arca

Amennyiben az idős férfi arca rajzolódott ki először a szemed előtt, akkor nagyon úgy tűnik, az életedet nagyobb képekben látod. Vagyis a számodra valóban fontos feladatokra, célokra koncentrálsz, nem fecsérled az időt apróságokra, a látszólag lényeges fontos részletekre. Életed igazán fontos pillanatait tartod számon, amelyekért hálát érzel. Tudattalanod ugyanakkor arra próbál rávilágítani, hogy figyelj jobban a lelked, a szíved hangjára is. Talán valaki korábban téged segített ki a nehézségből, a mélypontról felállni, ezt a kedves gesztust, mint egy újabb láncszemet, te is továbbadhatod. Az önzetlenséggel érheted el a valódi lelki békét. Engedd kitárulni, megnyílni a szívedet, áraszd magadból a szeretet energiáját. Ez lehet életed legfontosabb feladata.

Ezt árulja el személyiségedről a páncélos lovag

Amennyiben a páncélos lovag alakját vetted észre elsőként a képen, olyan személyiségtípus lehetsz, aki örömre, vidámságra, az élet élvezetére, kalandra vágyik. Könnyen lehet, az érzelmekkel hadi lábon állsz, így nem véletlen, hogy testőrként véded magadat, a lelkedet a fájdalmaktól, a sérülésektől. Biztonságos, stabil kapcsolatokra vágysz. Viszont még számos tanulni valód van az önszeretettel kapcsolatosan. Próbáld meg elhinni, vagy ha kell bizonyítani magadnak, mennyire nagyszerű és csodálatos ember vagy. A benned lévő fájdalmakat el kellene mielőbb engedned, és visszanyerni a magabiztosságodat. Amikor szereted magadat, az univerzumból pontosan ezt a szeretetet kapod vissza egy másik ember személyében. Amikor magadat szereted, másokat is képes vagy szeretni. Ez a legfontosabb.

Ezt fedi fel a személyiségedről a táncos pár

Ha a táncoló párost láttad meg a képen először, akkor a lelked mélyén nagyon is romantikus típus lehetsz. Talán sosem osztod meg másokkal ezt a tulajdonságodat, talán le is tagadod, hogy romantikus lennél, mégis tudd, nagyon is ott rejtőzik mindez benned. Az is bizonyos, mélyen a lelkedben nagyon szeretnél a lehető legközelebb kerülni érzelmileg a párodhoz még akkor is, ha nem tudod megmutatni, szavakkal kifejezni az érzéseket. Mélyen él benned a vágy a boldogságra, az elköteleződésre. Meg tudod nyitni a lelkedet, meg tudod nyitni önmagadat az érzelmek előtt. Az élet csodás utazás. A valódi boldogság, a valódi öröm mindenkinek jár. A te döntésed, megéled-e. Nem érdemes az időt tovább vesztegetni. Most élsz, most lehetsz igazán boldog. Miért ne engedhetnéd meg magadnak?

