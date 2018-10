Mindenki imádja ezt a 3 csillagjegyet

A Vízöntőt eredetiségéért lehet imádni

A Vízöntő minden bizonnyal a legeredetibb csillagjegy, aki képes túllátni a valóságon, a realitáson is. Nemcsak nagyon szórakoztató típus, de valódi Pán Péter, aki bevezet a téged is a képzelet világába. Nagyon komolyan veszi a barátait, szívesen szánja rájuk az idejét, remek meglátásainak köszönhetően hasznos tanácsokat tud adni. Mindenkor nagyon objektív. Az egyenlőség, a szabadság, az igazság híve. Időnként dilisnek tűnhet, nem mindig érthető, amit mond vagy tesz, de az is kétségtelen, hogy intellektusával bárkit könnyedén lenyűgöz. Szórakoztató és vidám társaság, ráadásul nagyon inspiráló, motiváló személyiség. Ha el tudod nyerni a Vízöntő szívét, ő mindent megtesz, hogy boldognak láthasson téged.

Az Oroszlán a legszerethetőbb csillagjegy

Az Oroszlán életének szerves része a merészség és a vidámság. Vele a hétköznapok sem válnak unalmassá. Nagyon szereti az életét, az embereket, vidám, lelkes, életerős csillagjegy. Ő az egyik legboldogabb és legelégedettebb típus valamennyi jegy közül. A lelkesedése egyszerűen magával ragadó. Ha el tudod fogadni az egoizmusát, rájössz, hogy ő mindent őszinte szeretetből tesz. Persze talán magát szereti a legjobban, de ettől még nagyon is jó ember. Sármos, romantikus típus, aki szívesen mutatja ki a szeretetét apró figyelmességekkel. Mindenkor vállalja a felelősséget, a szeretteiért pedig kútba is ugrana. Mindenkor a tőle telhető legjobb törekszik, a legjobb társ és szerető, a legjobb barát vagy munkatárs szeretne lenni.

A Skorpió a leghűségesebb, a legkitartóbb csillagjegy

A Skorpió talán a leglojálisabb, leghűségesebb csillagjegy az állatövben. Vele a barátságod életre szóló. Soha, de soha nem árulja el a titkaidat, nagyon megbízható típus. Természetesen tőled is ugyanezt várja el. Minden bohóságban benne van, csak hogy újra fiatalnak érezhesse magát függetlenül az életkorától. Nagyon energikus, fáradhatatlan jegy. Mindent nagyra értékel, amit érte teszel, a szívességeket soha nem felejti el. Őszinte tanácsokat, javaslatokat várhatsz tőle a munkádtól kezdve a legújabb frizurádig. Nála nincsenek tabu témák, bátran beszélget veled bármiről. Mindent elmondhatsz neki, mindent megoszthatsz vele, soha nem fog ítélkezni fölötted. Ő valóban olyannak és annak szeret, aki vagy.

(via horoscope daily)