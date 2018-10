Ezek a csillagjegyek imádnak énekelni

Az Ikrek folyton énekel

Az Ikrek hangja nem feltétlenül a legjobb, de őt ez csöppet sem zavarja, mert imád énekelni. Leginkább a saját szórakoztatására dalol, ezért szívesen teszi, amikor unatkozik, vagy éppen a fellegekben jár a boldogságtól. Annyira azért nincs rossz hangja, hogy bosszantsa az énekléssel a többieket, sőt karaoke-versenyeken rendre megmutatja magát. Könnyedén tanulja meg a szövegeket, és szívesen dúdolgat kikapcsolva a fölösleges és zavaró gondolatokat. Hozzá hasonlóan nem a legjobb, de a legszívesebben éneklő csillagjegy az Oroszlán és a Nyilas.

A Kos nem szereti, ha mások énekelnek

A Kos alapvetően jó énekes, de azt nagyon nem szereti, amikor akadnak nála jobbak is. Ő egyébként is imád versenyezni, így szinte minden lehetőséget megragad, csak bizonyíthassa rátermettségét. Csöppet sem szégyenlős, bátran kiereszti a hangját, nagyobb közönség előtt is szívesen énekel. Viszont féltékeny lehet a nála jobb hangokra, ezért nem szívesen hallgatja a többieket, azokat végképp nem, akik gyengén énekelnek. A Koshoz hasonlóan érez és viselkedik a Bika és a Bak is, amikor éneklésre kerül sor.

A Szűz hangja nagyon szép

A Szűz nagyon szépen énekel, ő mégis szégyenlősebb annál, hogy közönség elé lépjen és megmutassa a hangját. Pedig ha összeszedné a bátorságát, maga is rájöhetne, mennyire tehetséges énekes. Addig viszont inkább csak otthon magában dalolgat, inkább elrejti, mire is képes valójában. Maximalista önmagával szemben, ezért sem énekel nyilvánosan, mert azt hiszi, úgy is csak leégne, hogy nem tudja a dalszöveget, és a dallamot tökéletesen. A Vízöntő és a Skorpió szintén jól énekelnek, de ők is csak inkább magányukban teszik.

A Halak bámulatosan jól énekel

A Halak született tehetség, valódi művész rejlik benne, számára egyenes út vezet a színpadok felé. Nemcsak a hangja gyönyörű, külsejét, megjelentését is sokan irigylik. Azért persze sokan akadnak, akik vannak annyira intelligensek, hogy elismerjék énekesi tehetségét, ezért ő viszonylag gyorsan komoly rajongótábort tudhat magának. Annak ellenére, hogy kifejezetten tehetséges csillagjegy, és nemcsak az éneklésben, mégis gyakran előfordul, hogy meg mutatja meg magát a világnak. Hozzá hasonlóan színpadra született a Mérleg és a Rák.

(via boldsky)