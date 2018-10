Ezek a csillagjegyek nagyszerű vendéglátók

Az Oroszlán a minőségi vendéglátás híve

Az Oroszlán nagyszerű szülő, különleges és mély kapcsolatot alakít a gyerekeivel. Mindenkor az igazságra törekszik, ugyanakkor következetes és nagyon erős típus. Nála jobb, ha elfogadod a viselkedési és vendéglátási szabályokat. Nagyon szereti a társaságot, remek házigazda. Amikor meghív az otthonába, különleges megtiszteltetésnek veheted, és az is bizonyos, minőségi és drága italokkal, különleges ételekkel kínál meg. Vele mindenkor vidám és nagyon szórakoztató társaságra, emlékezetes estére számíthatsz.

A Bika ízlése páratlan

Ha csodás villa szomszédságában laksz, ahol gyakoriak a vidám partik, szinte biztos lehetsz benne, hogy Bika jegyű a tulajdonosa. Ő az, aki mindenkinél jobban ragaszkodik a családjához, az otthona nagyon ízléses, ugyanakkor praktikus is. Ha meghív magához, soha nem kérdezd meg, mi mennyibe került. Ő is nagyszerű vendéglátó, az ízlése páratlan, biztosan kitűnő ételekkel kínál, amelyekhez tökéletesen illő italokat szolgál fel. Kifejezetten szerencsésnek érezheted magadat, ha meghív az otthonába.

A Skorpió a baráti vendéglátó

A Skorpió csak a legszűkebb baráti körét invitálja az otthonába. Elsőrangú vendéglátó ő is, aki nagyon szereti a figyelmet. Kifejezetten otthonos légkört varázsol, nem véletlen, hogy barátai nagyon szívesen töltik nála az időt. Nem a hagyományos vendéglátás híve, ő biztosan valami különlegeset, valami egyedit talál ki. Mindenkor nagyon szorgalmasan készül a közös estékre, ezért soha nem mondd le a meghívást, mert mélyen megbánthatod vele.

A Halak a hagyományos vendéglátás híve

A Skorpiótól eltérően a Halak nagyon is a hagyományos értékek kedvelője. Annak ellenére, hogy nem különösebben aktív, sőt kifejezetten kényelmes típus, a születésnapokat, az ünnepeket nagyon szereti, és nagyon szívesen ünnepli. Ilyenkor pedig hatalmas bulit rendez, mindenkit meghív, aki fontos a lelkének, még azokat is, akikre valójában nem is számít. Aztán, ha sokkal több vendég jön össze, pillanatok alatt összedob egy újabb tálca süteményt, kávét, teát főz. Nála biztosan előkerülnek a házi készítésű befőttek, lekvárok, valójában minden, mi szem-szájnak ingere. Nagyszerű házigazda, akit lehetetlen zavarba hozni.

(via horoscope daily)