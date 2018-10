Ez a 3 csillagjegy élete legjobb halloweenjére készülhet

Az Oroszlán halloween éjszakáján felfedezi a benned rejlő spirituális erőt

Oroszlán jegyűként a Hold állásának köszönhetően október 31-től sokkal nyitottabbá válsz a spirituális energiákra. Csakráid egytől egyig kinyílnak, az univerzum pedig elfogadással, megbocsátással és önbizalommal ruház fel. Jól hangzik, igaz? Szinte olyan, mintha valódi varázserőt kapnál… Halloween éjszakáján így is fogod magad érezni.

A Skorpió lesz a halloween legördögibb boszorkája

Október 31-én minden adott hozzá, hogy a legjobb formádat hozd. A Nap ekkor már egyébként is a Skorpió jegyében tartózkodik, míg a Vénusz retrográd mozgása okén éppen kilép belőle, ami nagy megkönnyebbülést jelent a számodra. Nem kérdés, hogy te leszel a halloweeni buli királynője. Alapból is imádod a halloweent, most pedig különösen elemedben leszel.

A Nyilas seprűnyélre pattanhat halloween éjjelén

Na jó, ha seprűnyélre nem is, de az biztos, hogy rengeteg új és izgalmas élmény áll előtted. Október 31-én a Merkúr a Nyilas jegybe lép, te pedig ettől még kommunikatívabb, még nyitottabb és élesebb elméjű leszel. Így kizárt, hogy ezen az igazán bulis halloweeni éjszakán bármilyen izgalmas lehetőséget is elszalassz. Elemedben leszel úgy, ahogyan már régóta nem.

