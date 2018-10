Ez a 4 csillagjegy a legintrovertáltabb

A Vízöntő

A horoszkóp szerint valójában a Vízöntő férfiról készíthetnék az introvertáltak szobrát. Ő az, aki nem szívesen és nem is könnyen beszél az érzelmeiről, az érzéseiről. Nagyobb társaságban végképp megoldhatatlan feladat ez számára. Félti a lelkét, fél kiadni önmagát. Csak néhány igazán közeli barátjának nyílik meg, sokszor még társának sem sikerül igazán közel kerülni a szívéhez.

A Halak

A Halak nemcsak azt válogatja meg, kivel osztja meg belső világát, de azt is, hogy mit és mennyit árul el magáról. A legfontosabb ötleteit, érzéseit általában megtartja magának. Inspirációt is csak a közvetlen környezetéből és a barátaiból merít a legszívesebben, ő sem merészkedik túl messzire. Ő is óvja a magát a csalódástól, a túlzott megnyílástól.

A Skorpió

A Skorpió az előző két jegyhez hasonlóan nagyon keveset oszt meg magáról. Ám míg a Halak képes megnyílni a szeretteinek, a Skorpiót gyanakvó jelleme még ettől is visszatarthatja. A titokzatosság számára védő pajzsként szolgál, ezért ő a közeli barátainak sem tárulkozik ki. Viszont a többiek lelkét és mélyen őrzött titkaikat élvezettel fürkészi.

A Bika

A makacs és önfejű Bikával sem egyszerű dűlőre jutni, illékony érzelmeit sem könnyű kezelni és megérteni. Ő mindezt pontosan tudja is magáról, ezért gyakran szándékosan még rá is tesz egy lapáttal a bezárkózásra, és egyfajta daccal – „engem senki nem ért meg” – viseltetik a környezetével szemben. És amit egyszer ő a fejébe vesz, attól nem tágít…

