Heti holdhoroszkóp 2018. október 10-16.: Újhold után senkit és semmit ne siettess

SZERDA – október 10.: Újhold utáni napon ne siess, és persze ne siettess semmit és senki mást sem. Élvezd a napsütéses órákat, sétálj lassan, főzz egy finom teát, gyönyörködj az őszben. A Skorpióba lépő Hold öntözésre kiválóan alkalmas. A hagyomány mára fodrászati tilalmat „rendel”. Annak ellenére, hogy a kertgondozással is érdemes még várni, nem telhet dologmentesen a mai nap (sem). Ha lassan is, de végezd szép sorjában a feladatokat.

CSÜTÖRTÖK – október 11.: Szó szerint mára is az érvényes, ami tegnapra, vagyis semmi esetre se rohanj, inkább lassíts, kényeztesd magad egészséges finomságokkal, csodáld meg ma is az ősz szépségét. Ha körbenézel, láthatod, milyen csodálatosan szépek a számtalan színben pompázó fák. A mai nap ideális az elmélkedésre, a meditációra, a töltekezésre. Ráadásul hasznosabb, mint a fodrásznál ülni, amit mára sem javasol a holdhoroszkóp. Mindez nem jelent tétlenséget, a feladatok ma is nagyon fontosak.

PÉNTEK – október 12.: Majdnem pontosan délben vált jegyet a Hold, továbblép a Nyilasba. Délelőtt még lassulj, és figyelj befelé, törődj az egészségeddel, délután viszont egyre aktívabbá válsz, bátran bevállalhatsz nehezebb feladatokat is. Fodrászatra a mai nap sem igazán alkalmas, de mozgásra annál inkább.

SZOMBAT – október 13.: Ma a növő Nyilas Hold kedvez a kenyérsütésnek (magasabb, ropogósabb lesz a kenyér), a tartósításnak, de még a gyógynövények szárításának is. A kertben ideális az időpont a metszéshez, a sövénynyíráshoz. Érdemes kihasználni a napsütést. Október közepe felé járunk, ezért a napos idő ellenére a reggelek és az esték már hűvösek. Egyre jobban esik a teázás. Engedd meg magadnak ezt az apró luxust.

VASÁRNAP – október 14.: Csak késő este vált jegyet a Hold, amikor továbblép a Bakba. Ezért hasonlóan aktívnak érezheted magadat ma is, mint tegnap. Érdemes vasárnap is kenyeret, süteményt sütni, befőttet, savanyúságot is elrakhatsz a téli hónapokra. Ne mulaszd el a növő Hold erejét kihasználni, most érdemes minél több vitamint és ásványi anyagot a szervezetedbe vinni, lehetőség szerint természetes módon.

HÉTFŐ – október 15.: Teréz napján kezdődik a szüret sokfelé. Te használhatod ezt a napot például arra, hogy belül és kívül táplálod magad minőségi anyagokkal, kozmetikumokkal. Ma érdemes minél több nyers zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, és az arcodra is tegyél ma pakolást, vagy foglalj időpontot a kozmetikába. Meglátod, most minden jót hasznosít a tested, bőröd meghálálja a gondoskodást.

KEDD – október 16.: A bőrápolás és a tápláló pakolások ma is különösen hatékonyak. A Bak jelében járó Hold ugyanakkor érzékennyé teheti a térdeidet. A hűvös reggelek és esték elengedhetetlen kelléke a meleg és kényelmes cipő. Ha nincs vagy tönkrement, ideje beszerezned egy igazán kényelmes darabot. Meghálálja a lábad.

