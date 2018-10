Napi kínai horoszkóp október 9.: Ma túlléphetsz a múlton

A következő táblázat a születési éveket tartalmazza. Keresd ki a születési évednek megfelelő kínai horoszkóp szerinti csillagjegyet.

Keresd ki a kínai horoszkóp szerinti jegyedet

Patkány: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

2008, 1996, 1984, 1972, 1960 Bivaly: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

2009, 1997, 1985, 1973, 1961 Tigris: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

2010, 1998, 1986, 1974, 1962 Nyúl: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

2011, 1999, 1987, 1975, 1963 Sárkány: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

2012, 2000, 1988, 1976, 1964 Kígyó: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

2013, 2001, 1989, 1977, 1965 Ló: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

2014, 2002, 1990, 1978, 1966 Kecske: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

2015, 2003, 1991, 1979, 1967 Majom: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

2016, 2004, 1992, 1980, 1968 Kakas: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

2017, 2005, 1993, 1981, 1969 Kutya: 2018 , 2006, 1994, 1982, 1970

, 2006, 1994, 1982, 1970 Disznó: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Szeretnéd tudni, mi jellemző a kínai horoszkóp szerinti jegyedre? Ezen az oldalon elolvashatsz minden részletet.

A kínai horoszkóp bölcsességei akkor a leghatékonyabbak, ha minél többször gondolsz rájuk, és minél gyakrabban ismételgeted magadban a különleges erővel és energiával ható mondatokat, mantrákat. Ma még inkább érdemes, hiszen csodás pillanatokban lehet részed.

Ez a mai mantrád a kínai horoszkóp szerint

A Patkány

Kerek egész az életem. Az életed akkor lehet valóban kerek és egész, amikor elengeded a fájó sebeket, amikor megbocsátasz, amikor a jelenre összpontosítasz. Figyelj a jelenedre, a mostra, és megélheted életed legszebb pillanatait.

A Bivaly

Minden döntésem jó döntés. A legjobb döntés az, amikor elengeded a fájdalmakat, a félelmeket, a visszahúzó gondolatokat, érzéseket. Ma felszabadulhatsz, ma megszabadulhatsz. Ma igazán jó döntés hozhatsz – önmagadért.

A Tigris

Meglátom a jót az életben. A jót akkor veheted észre, akkor láthatod meg, amikor a jelen pillanatra figyelsz. Minden ebben a pillanatban történik veled és körülötted. Most élheted meg életed legjobb, legszebb, legboldogabb perceit.

A Nyúl

Nyugodtan megyek utamon. A nyugalom visz a boldogság, az elégedettség felé. Amikor nyugodt vagy, biztonságban érzed magadat. Amikor nyugodtan élsz, a jóra figyelsz. Ilyenkor a pozitív történésekre koncentrálsz. Ez visz előre az utadon.

A Sárkány

Csak a szépre emlékezem. A múltból a szépre érdemes emlékezned. A múlt emlékei gyakran megszépülnek. A jelen pillanatokba emeld át a szép emlékeket. Mégse ragadj el a múltban, a szép emlékekben. Éld meg a jelen pillanatokat, és tekints előre a jövőbe.

A Kígyó

A jelenben élek. A jelenben történik minden veled. A jelen az egyetlen létező. A múlt már elmúlt, a jövő még nem tudni, mit tartogat. Most élhetsz, most élsz. Most tehetsz magadért, a környezetedért. Most szerethetsz, és most szeretnek téged.

A Ló

Elfogadom a boldogságot. Boldogságot nem találsz a múltban, mert elmúlt. Boldogságra a jövőben sem lelsz, mert nem tudod, mit tartogat számodra a jövő. Igazán boldog a jelen pillanatban lehetsz. A boldogság benned, a lelkedben rejlik. Fogadd el, engedd szabadon áramlani.



A Kecske

Sorsomat én irányítom. A sorsodat te éled. Te tudhatod, mi a legjobb számodra az életedben. A saját sorsodért, az életedért te felelsz, te dönthetsz önmagad felett. Jogodban áll a sorsodat irányítani. Légy önmagad, légy az életed királya vagy királynője.

A Majom

A múltat lezártam. Amikor le tudod zárni a múltat, amikor el tudod engedi a régi történéseket, akkor szabadul fel igazán a lelked. Ekkor érkezel a jelenbe, ekkor éled valóban az életedet. A boldogságot itt találod. Éld meg a jelen örömét, lásd a jelen csodáját.



A Kakas

Az édes élet rám vár. Édes élet csak az itt és mostban történhet veled. Megízlelheted az élet ízét – itt a jelenben. Mindent elérhetsz, mindent megvalósíthatsz most, ebben a pillanatban. Édesítsd meg az életedet, tégy a boldogságért már ma.

A Kutya

Bizalommal fordulok másokhoz. A bizalomért bizalmat kapsz cserében. A bizalom az önmagadba vetett bizalmat jelenti. Képes vagy rá, meg tudod tenni, elérhetsz mindent, amit szeretnél. Megérdemled a bizalmat, megérdemled mások bizalmát.

A Disznó

Eredményes vagyok. A sikereidért te teszel minden egyes napon. A sikerek, az eredmények maguktól jönnek, amikor hiszel magadban, az eredményekben, a sikerben. Megérdemled, mert teszel érte.