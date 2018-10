Melyik nap a legragyogóbb? Döntésed sokat elárul rólad

Nézd meg a napokról készült rajzokat. Melyik tűnik a legszebbnek? Melyiket választanád? Döntésed a személyiséged különleges részletét világítja meg. Nézd meg tehát a rajzokat, és kérünk, csak azt követően görgess lejjebb a válaszokhoz, miután végleges döntést hoztál.

Ezt árulja el a személyiségedről az 1. nap

Ha az első rajzot választottad, szinte bizonyosan pozitív a személyiséged. Mindenkor próbálod a jót meglátni, és folyamatosan fejleszted önmagadat. Nem bátortalanodsz el a feladatoktól, próbálsz mindenkor két lábbal, stabilan állni a földön. A te poharad biztosan mindig „félig teli van”. Képes vagy alkalmazkodni az adott helyzethez, nagyszerű barát vagy, segíted, támogatod a számodra fontos embereket. Szívesen töltöd az időt nagyobb társaságban, de azért nem állítható rólad, hogy könnyedén nyitnál mások felé. Félted a lelkedet, félted önmagadat. Csak kevesek ismernek téged igazán mélyen, hiszen csak kevés embernek szavazol bizalmat.

Ezt árulja el rólad a 2. nap

Ha ezt a második képet választottad, két alapvető személyiségvonás mindenképpen elmondható rólad: fontos számodra a személyes tér, és szeretnéd kivívni mások tiszteletét. Inkább zárkózott a személyiséged, ami esetedben azt jelenti, hogy megtartod a szükséges távolságot az emberekkel, de szívesen ismerkedsz is. Hiszel az őszinteségben, a kedvességben, a barátok mindenkor számíthatnak rád. Mindenkor hallgatsz az intuíciódra, ezért általában meg tudod érezni, amikor valaki megpróbál visszaélni a bizalmaddal, vagy ki akarja használni a jóhiszeműségedet.

Ezt meséli a személyiségedről a 3. nap

Amennyiben a harmadik rajz mellett döntöttél, elmondható rólad, hogy a kíváncsi, érdeklődő, okos és kifejezetten bátor a személyiségtípusok közé tartozol. Keresed a kihívásokat, legyen szó kalandról vagy tanulásról, fejlődésről. Nagyon őszinte és egyenesen ember vagy, te sosem viselnél álcát, önmagadat adod minden helyzetben. Nyitottsággal tekintesz mindenkire, tartózkodsz az ítélkezéstől. Született vezető rejlik a lelkedben, nem véletlenül követnek téged sokan, vagy fogadják meg a javaslataidat. Inkább a logikus érveket követed, amikor döntést kell hoznod, pedig bámulatosan működnének a megérzéseid is.

Ezt fedi fel a személyiségedről a 4. nap

Ha erre a negyedik képre esett a választásod, elmondható rólad, hogy szinte végtelen az energiád, rendkívül aktív és tettre kész vagy, a fáradtságot talán hírből sem ismered. Folyton ötletelsz, mindenkor valami újdonságon töröd a fejed, és persze beleveted magadat az elképzelésed megvalósításába. Az újdonság nagyon erősen vonz téged. A pillanat örömét éled, optimista, lelkes embernek ismernek téged a többiek. Megéled, és élvezed az élet apróbb és nagyobb örömeit. A céljaidat soha nem is adod fel. És az is bizonyos, hogy valami nagy cél megvalósítására születtél.

Ezt mondja el rólad az 5. nap

Amennyiben az ötödik képet választottad, az egyik legcsodásabb tulajdonságod az önzetlenség. Örömmel segítesz bárkinek a problémája megoldásában. Sőt valójában kérés nélkül is hajlandó vagy mások segítségére sietni. Néha úgy tűnhet, mintha egy hős élne a lelkedben, akinek az a küldetése, hogy kisegítse a bajból a rászorulókat. Belülről talán úgy érezheted, neked kell mentened a világot. Te vagy a fénysugár és a remény a többiek életében. Mindez valóban nagyon szép és jó, de azért önmagadra is szánj időt, és magadra is figyelj mások mellett.

Ezt meséli a személyiségedről a 6. nap

Ha ezt az utolsó képet választottad, olyan személyiségtípus lehetsz, aki szívesen merül el a részletekben. Úgy érzed, minden akadály, megoldandó rejtély lehetőség, hogy valami újat tanulhass, új tapasztalatot szerezhess az életedben. Alapvetően vidám típus vagy, és hangot is adsz a véleményednek. Ne is fogd vissza az építő, konstruktív kritikát, pontosan ezzel segítesz másoknak az előrejutásban. A körülötted élők bíznak benned és az ítélőképességedben. Bízhatsz bátran önmagadban is.

