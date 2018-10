Heti angyalhoroszkóp október 9-15.: Az angyalok segítenek megvalósítani az álmokat

Kos

Gábriel arkangyal pontosan tudja, mit kell válaszolnod azokban a helyzetekben, amelyekben nem tudsz megszólalni a héten. Ha nem tudod, mit is mondhatnál, egyszerűen csak kérd meg Gábriel arkangyalt, hogy segítsen neked. Az ő segítségével minden sokkal könnyebb lesz.

Bika

Raziel arkangyal segít neked abban, hogy megtapasztald milyen csodálatos segítő energiák vesznek körül téged. Raziel arkangyal az az angyal, aki mindent tud arról, hogy most milyen energiákra, milyen tanácsadókra és milyen gyógyítókra van szükséged. Ha kéred, Raziel arkangyal elvezet a legmegfelelőbb szakemberekhez.

Ikrek

Szeretnél megnyugodni, és szeretnéd, ha elsimulnának a hullámok körülötted. Sandalfon arkangyal abban segít, hogy megtaláld a békédet akkor is, amikor szinte lehetetlennek tűnik ez a béke számodra. A feszültséget és a stresszt most add át Sandalfon arkangyalnak, fölösleges tovább őrizgetned azt magadban.

Rák

Zsofiel arkangyal segít, hogy jobban kiállhass magadért. Néha azt érzed, az elképzeléseidet szinte lehetetlen megvalósítani, és talán ebben a környezeted is csak hátráltat téged. Zsofiel arkangyal segít neked abban, hogy szeretettel, és örömteli módon szerezz magadnak támogatókat, akik örömmel segítenek téged.

Oroszlán

Raguel arkangyal segít megtalálnod az elvesztett harmóniát és egyensúlyt. Úgy tűnik, most az a legnagyobb nehézség a számodra, hogy csak szaladsz a feladatok után, de képtelen vagy utolérni magadat. Raguel arkangyal segít, hogy elcsendesedj, és megtaláld azt a harmóniát, amelyben a feladatok szinte maguktól megoldódnak.

Szűz

Elvesztettél valami nagyon fontosat, és most szeretnéd megtalálni. Valószínűleg nem konkrét tárgyat keresel, sokkal inkább egy érzést, egy hangulatot. Akár hangulatot keresel, akár tárgyat, akár társat, Sámuel arkangyal lesz az, aki segít neked ezt megtalálni. Ő az, aki elvezet oda, ahol rátalálsz arra, amit valóban szeretnél.

Mérleg

Uriel arkangyal segít észrevenni, megérteni, feldolgozni és a javadra fordítani az idők változását. A helyzet az, hogy a világ folyamatosan változik, megújul és átalakul. Neked pedig azért kell követned ezt a változást, hogy mindig a lehető legnaprakészebb legyél, és mindig a kezedben tarthasd a sorsodat. Ebben segít most Uriel arkangyal neked.

Skorpió

Mihály arkangyal a legnagyobb viharban is menedéket nyújt neked. Mindegy, most milyen érzelmi viharok dúlnak körülötted vagy benned, Mihály arkangyal segít ezeket az érzelmi viharokat lecsendesíteni, és segít megtalálni a kiutat az érzelmek egyre kuszább útvesztőjéből. Kérd Mihály arkangyalt, hogy segítsen tisztán látnod ezen a héten minden helyzetben!

Nyilas

Szeretnél megvalósítani egy álmot, de azt hiszed, ezt az álmodat még tologathatod, még ráérsz később is megvalósítani. Még ha ez igaz is lenne, mi értelme annak, hogy elodázd az álmod megvalósítását? Ariel arkangyal segít neked, hogy már most, ezen a héten megvalósíthasd ezt az álmodat.

Bak

Zadkiel arkangyal emlékeztet a héten, milyen egyszerűen megoldhatod a feladataidat. Zadkiel arkangyal segít visszaemlékezned arra, hogy korábban mi tett sikeressé, és melyek voltak azok a módszerek, amelyek segítettek elérni és megvalósítanod az álmaidat. Ezek a módszerek ezen a héten működnek…

Vízöntő

Ezen a héten sokkal erősebb az intuíciód, és sokkal könnyebben megérzel előre dolgokat. Haniel arkangyal abban segít neked a héten, hogy megtanuld értelmezni az intuíciód üzeneteit, és ne csak meghalld, de kövesd is a belső hangodat. Haniel arkangyal segít abban is, hogy jó döntéseket hozz az életedben.

Halak

Őrangyaloddal olyan mély és szeretetteli lesz a kapcsolatod a héten, mint a legközelebbi barátaiddal. Persze Őrangyalod mindig szeretettel gondol rád, és Őrangyalod mindig ott áll melletted. Most azonban te is elkezded érezni Őrangyalod jelenlétét, és sokkal könnyebben értelmezed a jeleit is.