Ezekkel a csillagjegyekkel pokoli a szakítás

A Bika makacsul ragaszkodik

A Bika, amennyire kedves és szerethető csillagjegy, legalább annyira makacs és birtokló is. Szakítani vele csöppet sem egyszerű feladat. Hajlamos lehet ugyanis majdnem szó szerint hátba döfni, ha megpróbálod elhagyni őt. Nagyon szereti a kényelmet, a megszokást, a változást viszont annál kevésbé. Márpedig, ha kimozdítod a komfortzónájából, megidézed a durvábbik oldalát.

Az Ikrekből a szakítás kihozza az ördögöt

Első pillantásra az Ikrekkel szakítani nem különösebben nehéz feladat, hiszen még csak drámára sem kell vele számítanod. Aztán hirtelen fordul a kocka, és a kettős jegyből kibújik a „dupla kisördög”, akinek pedig minden vágya, hogy megbosszulja a vele történteket. De legalábbis bizonyítsa, milyen rosszul döntöttél, hogy szakítottál vele.

A Rák belehal a fájdalomba

A Rák abban biztosan eltér az itt felsorolt csillagjegyektől, hogy benne nincs rosszindulat, viszont annál érzékenyebb. Vele azért rémálom a szakítás, mert zokog, drámázik, a lelkedre, a szívedre hat a fájdalmával. Nem feltétlenül manipulál – bár ez is benne lehet a pakliban –, ő valóban tragédiaként éli meg az elválást. Képes hónapokig szenvedni és a fájdalmával zaklatni.

Az Oroszlánt nem lehet elhagyni

Az Oroszlán valójában nagyon is cuki marad ex-barátként is – de csak akkor, ha ő szakít. Ellenkező esetben ugyanis képtelen felfogni, miért és egyáltalán hogyan hagyhattad el őt, hiszen ő a tökéletes társ, mindent megtett érted, a kapcsolatért. Ő a győztes, az egész univerzum királya, aki iránt hálát, tiszteletet kéne érezned, amiért téged választott. Nos, tenni fog róla, hogy a szakítás benned is örök nyomokat hagyjon.

A Mérleg nem törődik bele a szakításba

A Mérleg alapvetően a harmóniára, az egyensúlyra törekszik. Gyűlöli a veszekedéseket, a vitákat, szakítani ő sem tud. Hajlamos lehet az elválást követően manipulálni a társát, szívességekkel, segítségkéréssel zaklatja. Meglepően arrogánsan viselkedhet, ha exe nem teljesíti a kéréseit. Minden eszközt bevet, csak hogy bizonyítsa: mindenért egyedül a párja hibás. A legnagyobb hiba, hogy elhagyta őt.

A Skorpió kiszámíthatatlan a szakítást követően

A Skorpió egyáltalán nem olyan vérszomjas ex, mint ahogyan sokan gondolják róla. A szakítást követően nem veszekszik, épp ellenkezőleg, visszahúzódik csendes magányába, és gondolkodik. Vészjósolóan titokzatos. És pontosan ezért olyan veszélyes, mert nem tudni, mit gondol valójában, mi zajlik éppen a lelkében, és mikor tör elő belőle a „gonosz”. Pontosan akkor, amikor a legkevésbé számítasz rá.

(via horoscope daily)