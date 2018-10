Napi horoszkóp 2018. 10. 08.: Varázsolj magadnak hétfőn!

Kitűnő tanár vagy hétfőn. Ma nagyon könnyen tanítod meg az embereknek, hogy mit kell tenniük, és nagyon könnyen mutatod meg azt is, hogy hogyan lehetne megoldaniuk egy olyan helyzetet, amelyet eddig nem tudtak. Ma bátran engedd szabadjára a tanító részedet, és bátran taníts az embereknek.

Egy új hét mindig az újrakezdés lehetőségét hordozza magában. Egy új hét mindig esély arra, hogy minden jobban alakuljon, mint eddig. Ezt az esélyt most használd arra, hogy újraépítsd a kapcsolatodat valakivel a családodból. Azzal érdemes új alapokra helyeznetek a kapcsolatodat, akivel mostanában nem is beszéltél.

A főnököd szerint nincs is jobb munkaerő nálad. Ez persze nem jelenti azt, hogy valóban neked kell a legjobb munkaerőnek lenned. Elég, ha elég jó munkaerő vagy. Elég, ha a főnöködnek megfelelsz. Ne felejtsd el, hogy a barátaidnak nem kell jó munkaerőnek tartaniuk téged. Elég, ha a munkahelyeden gondolják ezt rólad.

Egy kis vásárolgatás feldobja az életedet hétfőn. Ma legalább a gyerekeknek vegyél valami filléres apróságot, valamilyen színes játékot. De persze az lenne a legjobb, ha a saját gyermeki énedet is meglepnéd valamilyen színes játékkal vagy egy színes ruhadarabbal, amely talán teljességgel felesleges, de nagyon is gyönyörű.

A csendet mindennél többre értékeled hétfőn. Ma nagyon nehezen viseled a nagy zajt, és azt is nehezen viseled, ha hangzavar van. Jó, ha van nálad egy fülhallgató, amellyel ki tudod zárni a tudatodból a külvilág kakofóniáját. A hangzavar ugyanis elvonná a figyelmedet azokról a sürgős és fontos dolgokról, amelyeket most csinálni szeretnél.

Versenyfutásban vagy az idővel. Ebben a versenyfutásban pedig nem is olyan egyszerű nyerni. Hétfőn úgy érezheted, hogy az idő a gyorsabb, és hogy képtelenség lesz bírnod az idővel. Ma az segít legyőznöd az időt, ha nem győzni akarsz, hanem minden figyelmedet egyetlen feladatra koncentrálod. A koncentráció ma segít.

Vízöntő

Úgy tűnik, hogy jó benyomást akarsz tenni valakire. Talán most ismerkedtetek meg valakivel, és talán szeretnéd, ha máris tudná, milyen jó fej és milyen nagyszerű vagy. Ha ezt így elmondod neki, az nem lesz túl hiteles. Sokkal jobb lenne, ha inkább csak önmagadat adnád. Na jó, azért egy kedves gesztust is tehetsz vagy adhatsz egy ajándékot is.

