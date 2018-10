Melyik kártyát húzod? Ezt jósolja a keddi újhold

Válassz egy kártyát a megérzéseidre hagyatkozva. A választott lap adja meg azt a fontos útmutatást, amely a leginkább kapcsolódik a mostani újholdhoz. Mindenképpen csak azt követően görgess lejjebb a jóslatokhoz, miután végleges döntöttél. Melyik kártyát húztad tehát? És mit jósol számodra az újhold?

Ezt jósolja az újhold idejére az első kártya

Az első, vagyis a baloldali kártya a Levegő 8-as lap jóslata szerint talán nem mindenkor látod megfelelően a körülötted történő eseményeket. Nem véletlenül olvasod ezt a jóslást, és nem véletlenül húztál egy lapot. Az újhold tökéletes lehetőséget kínál számodra, hogy észrevehesd, te magad teremted a saját világodat. Amit belül érzel és gondolsz, azt mutasd kifelé is. Légy bátran önmagad, hiszen így emelheted az energiarezgésedet. Ami nincs meg benned, azt nem tudod kifelé megmutatni, mert az már nem is te lennél. Az életeden úgy változtathatsz, ha tudatosan figyeled a gondolataidat, az érzéseidet, mindazt, amiben hiszel, hiszen pontosan ezekkel alakítod, formálod az életedet. Amit önmagadról, a világodról gondolsz és hiszel, az jelenik meg körülötted is. Ez a kártya pontosan arra hívja fel a figyelmedet, hogy te magad akadályozod a sikeredet, a boldogságodat. Figyelj tehát magadra, és változtasd meg a visszahúzó erőket. Az újhold tökéletes időpont az újrakezdéshez: most le tudod tenni a múltat, és a negatív gondolatokat, érzéseket megváltoztatva a boldogságod útjára léphetsz.

Ezt jósolja az újhold idejére a második kártya

A második, vagyis a középső kártya a Föld Ász lap. A kártya jóslata szerint új lehetőségek előtt állsz. Új állásajánlatot kaphatsz, vagy a munkádban várható valamilyen pozitív fejlemény. Bárhogyan is alakuljon a közel jövőd, minden bizonnyal bizakodhatsz, hiszen jó irányba fordul az életed. Biztonságban érezheted magadat végre úgy anyagi tekintetben, mint a magánéletedben is. Okozhat némi nehézséget, hogy eldöntsd, melyik megoldás az optimális a számodra. A jutalmad gyümölcsét mindenképpen megkapod, bőséges áldásban részesítenek az égiek. Az új lehetőségek ugyanakkor új és talán nagyobb felelősséget is kérnek tőled. Fontos, hogy a munkád mellett jusson időd önmagadra is. Lelkednek, testednek szüksége van a pihenésre, a feltöltődésre, bármennyi feladatot is kapj, ez az, amire mindenképpen tudatosan figyelj. Az újhold energiája pozitív lehetőségeket kínál tehát, rajtad múlik, hogyan élsz a különleges alkalommal. Tény és való, lesz minek örülni, hiszen valódi szerencsekártyát húztál…

Ezt jósolja az újhold idejére a harmadik kártya

A harmadik, vagyis a jobb oldali kártya a Tűz Királynője lap. A kártya jóslata szerint szinte fellobban benned az alkotás iránti vágy. Feléled a szenvedélyed, az inspirációd, vagyis erősödnek benned a nőies energiák. Most önmagadban is erősebben hiszel, az önbizalmadat is képes vagy újra megerősíteni, a belső vezetésed, a megérzéseid pontosabban működnek, mint valaha. Érdemes minél többször befelé figyelned, és hallgatni az intuícióra. Az újholddal az életed új szakasza kezdődhet. Vedd észre, te vagy az életed királynője, valódi és bátor vezető rejlik a lelkedben. Tisztábban láthatod a céljaidat, erősebben érezheted, melyik a helyes irány. Tökéletes az idő, hogy elengedhesd a félelmeket, hogy visszaszerezd a hitedet. Valójában semmi egyébre nincs szükséged, csak erősen hinni önmagadban, a lehetőségeidben és a belső irányításban. Halld meg a hangokat, mert a siker útjára léphetsz…

(via mystical raven) Kiemelt fotó: Thinkstockphotos