Heti horoszkóp október 8–14.: Hosszú, de annál ragyogóbb hét vár a csillagjegyekre

KOS

Már hétfőn érezheted a kedd hajnali újhold bizsergető hatását, ami számodra új ismeretséget, új kapcsolatot, új impulzusokat hoz. Szerdától két bolygószembenállás (Hold–Uránusz és Merkúr–Uránusz) veszteséget és/vagy kiadásokat mutat. Legyél megfontolt, nehogy mínuszba kerülj. Most valóban észnél kell lenned. Péntek déltől más sokkal jobb passzban leszel. A Nyilasba lépő Hold nemcsak a pénteket, de az egész hétvégédet is feldobja. Pluszajándék, hogy nem lesz nehéz fényszög az égen, vagyis minden a kezedre játszik…

BIKA

Nincs akkora súlya a keddi újholdnak számodra, mint amikor szerdán a Merkúr Skorpióba lép. Ez a bolygó a „hírvivő”, vagyis híreket hoz neked, vagy olyan emberekkel találkozol, akiktől fontos információkat kaphatsz. Az a feladatod, hogy kellően nyitott maradj. Közben az, akivel találkozol, nagy hatással lesz rád, viszont könnyen megeshet, a vonzódás nem lesz kölcsönös. A hétvégéd kimondottan könnyűnek ígérkezik, mert nem lesznek nehéz fényszögek az égen. Csupán a költekezést kell visszafognod.

IKREK

Fel leszel dobódva, mert már hétfőtől érezni fogod a kedd hajnali újhold hatását, amely fellelkesít, és új terveket jelent számodra. Elemedben leszel szó szerint és átvitt értelemben is, hiszen az újhold a Mérlegben lesz, és az Ikrek a Mérleghez hasonlóan levegő elemű jegy. A hét második felében az egészséged és a munkád élvezzen prioritást – erre figyelmeztet bolygód, a Merkúr, amely szerdán jegyet vált. A hétvége szólhat a szerelemről a Nyilas Hold szerint. Ha van párod, akkor azért, ha nincs, akkor meg azért…

RÁK

Ingatlanügyekben áttörést hozhat a kedd hajnali újhold, de az is lehetséges, hogy új ember, új tárgy, új helyzet érkezhet az otthonodba, a családodba. Elsőre nem biztos, hogy tetszeni fog a dolog, de idővel megváltozik a véleményed. Szóval ne ítélj meggondolatlanul. A hét folytatása kitűnőnek bizonyul, még akkor is, ha lesznek feszült fényszögek. Négy bolygó – Hold, Merkúr, Vénusz, Jupiter – is jó közérzetet és derűlátást ígér. Hétvégén oda kell figyelned az egészséges táplálkozásra, ami ellen pedig lesznek kifogásaid…

OROSZLÁN

Ismered a szomszédodat? Ha nem, akkor be kéne kopognod, hogy megismerd, ki lakik melletted – legalábbis ezt tanácsolja a keddi újhold. A hét közepén millió dolgod lenne otthon. Talán ki kellene venned szabadságot, mert nehéz lesz a munkádra koncentrálnod. Amennyiben nem tudsz most szabira menni, mindent többször ellenőrizz le, nehogy hibázz! Péntek déltől leszel ismét önmagad, amit a Nyilas Holdnak köszönhetsz. Visszatér az életkedved, a derűlátásod és a kreativitásod, pedig a szombat hivatalosan munkanap…

SZŰZ

Minden újhold új lehetőségeket hoz, csak más-más területen. Most a kedd hajnali újhold új pénzforrást szimbolizál. Tőled függ, igent mondasz-e rá. Csak akkor szabad bevállalnod, ha megéri, és ha úgy látod, belefér az idődbe. Szerdától uralkodó bolygód, a Merkúr a Skorpióba lépve azt mutatja, számtalan információ fog érkezni hozzád. Jegyezz fel mindent, mert nem tudhatod, melyik lesz fontos később. Lehetőleg maradj nyitott, és ne válj görcsössé. A hétvégéd akkor lesz a legszuperebb, ha otthon töltöd a szeretteiddel…

MÉRLEG

Nem túlzás kijelenteni, hogy a hét, a hónap, sőt az év legfontosabb újholdja számodra a kedd hajnali Mérleg újhold. Ekkor a Nap–Hold-együttállás új fejezetet nyit számodra. Természetesen csak akkor, ha nyitott vagy az újra. A hét második felében a pénz foglalkoztat a legerősebben. Folyton számolgatod, mennyi jut az év végi ünnepi kiadásokra. Hétvégén mehetnéked lesz, persze csak akkor tudsz elutazni, ha rád nem vonatkozik a szombati munkanap. Másképp csupán a vasárnap marad csavargásra. Ez is jó alkalom.

SKORPIÓ

Nagy felhajtás van a keddi újhold miatt. Pedig neked fontosabb égi hír, hogy szerdán hajnalban Merkúr belép a Skorpióba. Ezzel visszakapod a hangodat: sokkal könnyebb lesz kimondani, amit gondolsz vagy érzel. Csak arra vigyázz, ne vehesse támadásnak a másik fél, amit mondasz, vagy írsz. Pontosan ezt igazolja a szerdai Merkúr–Uránusz-szembenállás is, ami vitát, sőt szakítást is hozhat. Sajnos rövid lesz a hétvége, mert hivatalosan szombat munkanap. Ennek ellenére élvezheted az ősz szépségét…

NYILAS

Egészen nyugis lesz a hét eleje, mert végre minden harmonikusan megy a maga útján. Egyszer csak váratlan dolgot tudsz meg: a Merkúr, a hírvivő szerdán hajnalban jegyet vált, és olyasmi juthat a tudomásodra, amit diszkréten kell kezelned. Nem biztos, hogy rossz hír, de most a jó hírt is nehéz titokban tartani. Péntek déltől fel leszel dobva a Nyilas Holdnak köszönhetően, holott a szombat most munkanap. De most ez se veheti el a jókedvedet. Kuriózumnak számít, hogy hétvégén nem lesz kritikus fényszög az égen.

BAK

Már hétfőtől érzékeled a változás szelét. Ámbár az újhold csak kedden lesz, ami új munkát, új főnököt, új pozíciót is jelenthet. Igyekezz nyitottá válni, mert ha előítéletekkel vagy tele, elzárod a jót is magadtól. A hét közepén bolygófelvonulás kezdődik a Skorpióban, és arra világít rá, hogy vannak szövetségeseid, akikre számíthatsz. Rövid lesz a hétvége a szombati munkanap miatt, de nem csak ezért kell pihenésre időt szánnod, hanem azért is, mert betegeskedést mutatnak a bolygók.

VÍZÖNTŐ

Jó hatással lesz rád a kedd hajnali újhold: tele leszel új ötletekkel, új tervekkel, amelyek külfölddel is kapcsolatosak lehetnek. Szerencsés vagy, mert az újhold a leghatékonyabb segítő. A hét közepén sok munka, sok ember, sok feladat, sok változás várható a munkádban. Ezek között viszont találsz bosszantót is. Ha nem akarsz kiborulni, ne szívd mellre. A hétvége eseménydúsnak ígérkezik a szombati munkanap ellenére. A Nyilas Hold mozgást, sportot javasol, mert generátorként működik az aktivitás.

HALAK

Valójában nem a keddi újhold hozza a változást számodra ezen a héten, hanem szerdától a jegyet váltó Merkúr. Vigyázz, mert a szerda balesetveszélyesnek látszik a dupla bolygószembenállás (Hold–Uránusz és Merkúr–Uránusz) szerint. Ne bosszankodj előre a szombati munkanap miatt. Pénteken valaki a munkádat kritizálja vagy a hozzáállásodat minősíti, amit személyes sértésnek foghatsz fel. Ne tedd, mert akkor az egész rányomhatja a bélyegét a hétvégédre is. Pedig most igazán kedvező napok jönnek.