Ezek a csillagjegyek reggel hancúroznak a legszívesebben

A Kos reggel a legaktívabb

A Kos lelkes és energikus természetéről ismert. Ráadásul ő reggel, az ébredést követően a legaktívabb. Kipattan a szeme, és valójában a vágya is azonnal fellobban a hancúrozásra. Mégis miért lustálkodna, amikor izgalmasan is indulhat a nap? Tény és való, az aktivitásával együtt a libidója is igencsak magas, szóval ő nagyon is szívesen köti össze a kellemest a hasznossal. A reggeli szeretkezés nemcsak örömforrást jelent a számára, de a fölösleges energiákat is levezetheti vele.

A Bika reggel még érzékibb

A melegszívű és elképesztően gyengéd Bika alapból is nagyon szereti az érintés minden formáját. Nála a reggeli összebújás magától értetődő és ösztönös cselekvés, ha tehetné, minden reggelét így indítaná. Annak ellenére, hogy nagyon szeret lustálkodni, számára nélkülözhetetlenek a nyugodt reggelek, a szeretkezés lehetőségére sosem mondana nemet. A lelkéhez pontosan ezzel a napi indítással lehet egyre közelebb és közelebb férkőzni. A reggeli hancúrozásnál semmi sincs, ami frissítőbb és élénkítőbb lehetne…

A Bak vágya reggel lobban

A Bak talán a legszívósabb csillagjegy. Nagyon megbízhatóan, szorgalmasan végzi egész nap a munkáját, még sportolásra, mozgásra is jut az idejéből. Aztán este gyakran fáradtan, kimerülten érkezik haza, a finom vacsorán és a pihenésen kívül nemigen vágyik többre. Ellenben reggel ő is kicsattan az energiától, nem véletlen, hogy keresve sem találna alkalmasabb időpontot az összebújásra. Tény és való, érdemes kihasználni a kora reggeli összebújásokat, mert amilyen alapos a munkájában, ő legalább annyira érzéki az ágyban…

(via elite daily)