Randevú a múlttal: ezt okozza a csillagjegyeknek a Vénusz retrográd

A Vénusz a Bika és a Mérleg uralkodó bolygója, ezért amikor a bolygó ezekben a jegyekben jár, kirobbanóan jó formában (latinul: domicil) van, míg a szemben álló jegyekben, a Kosban és a Skorpióban mélypontra (latinul: exil) kerül.

A Vénusz retrogád 4 szakasza

Október 5-én hátrálni kezd Vénusz a Skorpióban Október 31-én visszalép a saját jegyébe, a Mérlegbe, ahol ismét jól érzi magát November 16-án befejezi a retrográd mozgást, és végre elindul előre a saját jegyében, a Mérlegben December 2-án ismét belép a Vénusz a Skorpió jegyébe.

Így hat a Vénusz retrográd a csillagjegyekre

A KOS

Október 31-ig kívülállóként nézed, és nem egészen érted, miért csinálnak ekkora felhajtást a többiek. Aztán hatalmasat fordul veled a világ, amikor a Vénusz belép a Mérlegbe, randevúd lesz a múlttal. Összefuthatsz személyesen vagy virtuálisan egy régi partnereddel. De az a csavar a dologban, hogy ő akkor is nagy hatással lesz rád, ha ez nem egy beteljesedett kapcsolat volt. December 1-ig kísértésnek leszel kitéve. Kérdés, mi lesz ebből a találkozásból: szerelem, flört, emlékezés, ábrándozás? A válasz nálad van…

A BIKA

Ami október 5-én kezdődik, azért fontos számodra, mert a Vénusz a te bolygód: ahogy aktuálisan érzi magát, úgy érzed magad te is. Október 5-től egyre többször nézel hátra, mert bolygód hátrálni fog, de ez még nem szívmelengető emlékezés, mert a Skorpióban járva csöppet sincs elemében. Hirtelen pozitív fordulatot vesz az életed, amikor a Vénusz október 31-én visszalép a Mérlegbe. Innentől egyre több és egyre jobb történet éled fel benned, megható eseményekre számíthatsz, ami december 1-ig tart. Utána újra visszaeshet a lelkesedésed.

Az IKREK

Te nem sokat foglalkozol a múlttal. Nem töltesz időt az emlékezéssel, mert azt vallod, ami volt, elmúlt. A retrográd Vénusz sem kavar fel különösebben. Azonban lesznek a közeledben olyanok, akik folyton nosztalgiáznak. Ők főleg a munkahelyeden fogják megakasztani a munkafolyamatot, hogy többet törődnek a múlttal, mint a jelennel. Neked az a dolgod, hogy ahelyett, hogy leszúrnád őket, legyél megértő, és észrevétlenül tereld vissza őket a jelenbe. Profi vagy ebben, remek a humorod és a stílusod.

A RÁK

Szó szerint a gyerekkorod tér vissza, amikor a Vénusz hátrálni kezd. Ez pedig azt jelenti, hogy gyerekkori baráttal találkozol szándékosan vagy véletlenül. Ez most kivételesen nem felkavaró, és nem is fájdalmas. De attól, hogy az emlékek megsimogatják a lelkedet, nem szabad beleragadnod a múltba. Október 31-én a Vénusz jegyet vált, és a családi ügyek kerülnek ismét terítékre. Lehet, unod már, de amíg nincs egyezség, addig nem léphetsz tovább. Erre november 16-tól lesz kiváló esélyed. December 2-tól pedig még jobban leszel.

Az OROSZLÁN

Régi, merev nézetek, konfliktusok újulhatnak ki a retrográd Vénusznak köszönhetően. Sajnos ezek családon belüli ügyek, éppen ezért reagálsz különösen ingerülten. Amennyiben előre felkészülsz erre, kevésbé leszel kibillenthető. Szerencsére a bosszantó rokonok és témák száma október 31-től szünetelnek. Innentől kellemes társaság, utazás, konzultáció várhat rád, ami már ismerős lehet a számodra. November 15-ig ugyanis a hátráló Vénusz régi témákat és embereket hoz elő a múltból. Másnaptól vége a múltidézésnek, innentől végre előre nézhetsz…

A SZŰZ

Sem időd, sem kedved nincs merengeni a múlton. Akkor sem, ha a retrográd bolygók hajlamosítanak erre. Ez most így a lehető legjobb, pedig érdekes, régi témák térhetnek vissza, ha kicsit nyitottan állsz hozzá. Ne gondold, hogy mindent tudsz! Ezzel párhuzamosan az utad visszavezethet valamilyen régi helyre. Könnyen lehet, akaratlanul indulsz oda, aztán egyszer csak ott találod magad. Ha így történik, tedd fel a kérdést: „Mi dolgom van még itt?”. November 16-tól már ne hátra, hanem előre nézz! A Vénusz segít ebben neked…

A MÉRLEG

Kiváltságosnak érezheted magadat, mivel a Vénusz a te bolygód, és most ő a főszereplő. Ezáltal te is főszereplővé válsz. A 4 szakasz 4 különböző hangulatot és kihívást jelent a számodra. Az első, október 5-30. között, fájó emlékeket hoz vissza, mégse ragadj bele. A második október 31-november 15. között szívmelengető randi a múlttal, ami nosztalgiázásra hajlamosít. A harmadik szakaszban, november 16-december 1. között már a jelen és a jövő foglalkoztat. A negyedikben, december 2-tól már nem az érzelmek, inkább a pénzügyek jelentenek kihívást.

A SKORPIÓ

Olyan, mintha idegen tollakkal ékeskednél. Valószínűleg nem szándékosan. A Vénusz a Skorpióban jár, ami nem a te bolygód, és nem is a te stílusod. Október 5-én a bolygó hátrálni kezd, és kissé hátráltat téged is. Október 31. és december 1. között nem lesz nyomasztó érzésed, inkább megkönnyebbülhetsz, mert nem kell szépnek és kedvesnek mutatnod magad. A Vénusz várja el ugyanis, hogy tegyél meg mindent a népszerűségért. Persze ez legbelül a saját elvárásod is, ami december 2-tól ismét aktuálissá válik. Most már pozitív értelemben.

A NYILAS

Egy ideje kísértést érezhetsz, ezért talán olyan titkos viszony van kialakulóban, amit nem vállalhatsz fel. Mivel te nem tudsz titkolózni, ez az egész rengeteg energiádat viszi el. Október 5-től a retrográd Vénusz szerint ez tovább fokozódik. Csak október 31-től érezhetsz némi megkönnyebbülést. Kérdés, hogy addig mibe keveredsz bele… Ne csak szerelmi viszonyra gondolj, most valójában bármilyen illegális ügy rossz útra csábíthat. December 2-tól ismét jön a kísértés, de ez már ismert. Így könnyebb lesz ellenállnod, bármilyen formában is tesz próbára.

A BAK

Egy darabig nem fogsz semmi különöset érezni a Vénusz hátrálásából. Aztán, amikor október 31-én jegyet vált, a munkahelyedre visszatérhet egy régi ember, vagy olyan helyzet, ami kifejezetten frusztrálhat téged. Elvileg a Vénusz kedves stílust jelent, most mégsem lesz szerethető az illető, vagy a szituáció. Jó lenne, ha nem hagynád magad felhúzni, hiszen csak december 1-ig kell kibírnod. December 2-tól vége a kihívásnak, innentől pedig új barátokra, új szövetségesekre tehetsz szert. Velük a hétköznapok, de a nagyobb ügyek is gördülékenyebbek.

A VÍZÖNTŐ

A Vénusz a szerelem bolygója. Ha eddig nem szerettél bele a főnöködbe, most már ne is tedd! Október 5. és 30. között a hátráló Vénusz ugyanis egyre feszültebbé teszi a viszonyotokat. Nem szerelmi ügyben, hanem az elvárások terén. Úgy érezheted, nem tudsz megfelelni neki. A helyzet ugyanakkor október 31-től hirtelen javulhat, a Vénusz a Mérlegbe visszalépve fellélegzést szimbolizál. Ám nem úszod meg ennyivel, december 2-tól a Vénusz megint visszatér, és esélyt ad, hogy a főnököddel baráti hangulatú kapcsolatot alakíthass ki.

A HALAK

A múltat nem kell elfelejteni, de nem is kell felemlegetni. Október 5-től a Vénusz hátrálni kezd, ami pontosan erre hajlamosít téged. A Vénusz még a Skorpióban jár, ami bemerevedésre is hajlamosít. Amennyiben a merevség a múlttal kapcsolatos, abból biztosan nem sülhet ki semmi jó, vagyis észre kell venned, ha bármilyen emlékhez ragaszkodni kezdenél. Október 31. és december 1. között átmenetileg fellélegezhetsz, aztán december 2-tól jön a következő „hullám”. Remélhetőleg eddigre túljutsz a nosztalgiázáson. Végre előre nézhetsz, és tervezgetheted a jövőt.