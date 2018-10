Napi horoszkóp 2018. 10. 05.: Pénteken lesz min elgondolkodni

Vigyázat, hatalmas buli a láthatáron! Na jó, ez a buli most mindenkinek kora, vérmérséklete és érdeklődési köre szerint értendő. Lehet, most számodra az a legnagyobb buli, hogy megnézel egy jó műsort a tévében, aztán lefekszel aludni. De azért a legtöbb Bika ennél izgalmasabb és bulisabb péntek estét tervezett magának, és igazán élvezni is fogja.

Skorpió

Azt mondtad valakinek, elkészültél már valamivel, pedig valójában még hozzá sem fogtál. Ennek pedig az az oka, hogy most aggódnod kell a határidő lejárta miatt. Először is nyugodj meg. Ha idegeskedsz, nem készülsz el a feladattal, másodszor: állj neki most, és haladj lépésről lépésre akkor is, ha lassan megy!

