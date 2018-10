Napi horoszkóp 2018. 10. 04.: Csütörtökön a döntés a tiéd

Egy barátodnak van valamije, ami látszólag neked nincs. Nem az a megoldás, ha ezt a dolgot irigyled tőle, vagy ha megpróbálod te is megszerezni ugyanazt, vagy valami hasonlót. Gondolj bele, azért irigykedsz, mert ő olyan jól illik össze ezzel a valamivel. Te is keresd meg a hozzád illő dolgokat, és máris nem leszel irigy senkire sem.

Oda akarsz érni egy találkozóra időben? Jó, akkor most kezdd el kihúzni a teendőid listájáról a dolgokat. Túl sokat akarsz megcsinálni a találkozó előtt, ezért az a legegyszerűbb, ha csökkented az elvégzendő feladatok mennyiségét, és leegyszerűsíted a dolgokat. Talán most rögtön el kellene indulnod? Vagy legalábbis mostanában.

Kíváncsi vagy, hogyan alakul egy munkahelyi ügy, amelyet eddig nem tudtál, vagy nem mertél megoldani. Ha ma hozzáfogsz, hamarabb túljutsz a nehézségeken, mint hinnéd. De ehhez az is kell, hogy észben tartsd, sokan szeretik a munkájukat, sokan vannak, akik szenvedélyesen csinálják azt, amit te is.

Skorpió

Feszegeted a határaidat, és szeretnéd megtudni, meddig mehetsz el valakinél. Ha hiszed, ha nem, az ő tűrőképessége most sokkal nagyobb, mint azt gondolnád. Emiatt egészen messzire is elmehetsz. Talán olyan nagyon-nagyon messzire is, hogy oda nem is akarsz, vagy nem is mersz elmenni. Lehet, valójában a saját határaid korlátoztak eddig is?

