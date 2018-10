Ez a 3 csillagjegy csodás októberre számíthat

Az Ikrek lelkében feléled a szenvedély októberben

Ikrek jegyűként októberben a Nap az ötödik házadra vetít csodásan kedvező fényszögeket, így újra felébred benned a flörtölési kedv, visszatér a vidámságod, a jókedved, eluralkodik rajtad a szenvedély. Úgy érzed, végre ismét önmagadra találtál. Szinte ragyogsz az elkövetkező hetekben, amit persze mások is észre vesznek, és ellenállni sem lesz könnyű neked. Október 8-án a Mérleg jegyében áll az Újhold, ami számodra új lehetőségeket, új kezdetet is ígér. Bármibe is fognál októberben, biztosan sikerre is viszed. A szerelem most a munkával kapcsolódik össze, ugyanis könnyen megeshet, az egyik munkatársaddal lobbannak lángra közöttetek az érzelmek. Ezúttal mégsem leszel szétszórt, összeszedetten, éretten kezeled az új szerelmet.

A Mérleg ragyog októberben

Először is nagyon boldog születésnapot, kedves Mérleg! A Nap a jegyedben és az első házadban jár éppen, ami az önértékelésedet erősíti. Alapból is csodás a megjelenésed, de októberben bámulatosan erős a kisugárzásod. Október 5-én uralkodó bolygód, a Vénusz retrográd mozgásba kezd, visszalép a jegyedbe, ami szintén az önmagadra való figyelmet erősíti benned. Te is úgy érezheted, magadra találtál, ami nem is véletlen, hiszen ennek az időszaknak számodra pontosan ez a legfontosabb feladata. Rájössz, milyen sok és nagyszerű értéked van, mennyire különleges és egyedi a személyiséged. Nem beszélve arról, hogy nem várt pénz is állhat most a házhoz. Szóval, mehetsz vásárolni…

A Vízöntő utazik októberben

Vízöntő jegyűként ne lepődj meg, ha októberben több izgalmas utazásra invitál a sors. Talán már most is úgy érzed, tűkön ülsz, és nagyon erős benned a mehetnék. A Nap a kilencedik házadra vetít pompázatos fényszöget, amely egyúttal utazásra csábít téged. Bátran lehetsz most spontán, élj az alkalommal, ne gondolkodj hosszasan a lehetőségeken. Utazhatsz belföldön, külföldön, de akár különleges tapasztalatokat kínáló tanulmányi úton is részt vehetsz. A Merkúr kedvező fényszöge tanulásra serkent, ezért érdemes beiratkoznod iskolába, tanfolyamra, bárhová, ami igazán érdekel téged. A Vénusznak köszönhetően pedig a karrieredben léphetsz októberben előre. Szóval, rád valóban aranyat érő lehetőségek várnak.

(via elite daily)