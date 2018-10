Ezek a csillagjegyek képtelenek kimondani, hogy szeretlek

A Szűz szívét nem könnyű elnyerni

Az elemző és szégyenlősnek tűnő Szűz szívéhez és a fejéhez is igen problémás út vezethet. Ő szinte folyamatosan állítja fel a párja mellett-ellen szóló érveket, az érzéseit csak akkor nyitja meg, amikor teljesen biztos a másikban. Az érzéseiről viszont akkor is nagyon nehezen beszél, amikor már hosszú párkapcsolatban él a szerelmével, mert úgy gondolja, azonnal sebezhetővé válik, ha kiadja önmagát. Több párkapcsolata talán pontosan ezért megy tönkre, mert a társa úgy érzi, nem bízik benne eléggé, és nem is szereti őt. Az biztos, a Szűzhöz kellő türelemre, kitartásra van szükség. És ha ő egyszer kimondja, hogy szeretlek, azt biztosan nagyon komolyan is gondolja.

A Bak élete a céljai körül forog

Nos, igen. A Bak szeme előtt a munkája, a céljai lebegnek elsősorban. Ő amikor igazán fülig szerelmes, akkor sem képes lemondani a munkájáról. Miközben nagyon komolyan veszi a párkapcsolatát, mégsem képes igazán szívvel-lélekkel megnyílni a párjának. A szerelem szavakkal való kifejezése pedig végképp távol áll tőle. Neki meg kell bizonyosodnia, hogy hozzá hasonlóan párja is hosszú távban gondolkodik, nem mellesleg az életről alkotott elképzelése is egyezik az övével, és azt is tudni szeretné, párja a közös életük során mennyire támogatja majd őt a céljai elérésében. Pontosan ezen elvárások miatt kötelezi el magát olyan nehezen. Biztos akar lenni a társában, biztos akar lenni a szeretetében. De hát ki tudhatja előre, mi történik majd évek múlva?

A Vízöntő nehezen mondja ki: szeretlek

A Vízöntő könnyedén kimondja a bűvös szót: „szeretlek” – amikor véletlenül kicsúszik a száján. Hatalmas a szíve, nagyszerű szerető és ragaszkodó típus is – amikor eljut erre az elhatározásra. Ő sem kötelezi el magát könnyen, hiszen a végletekig szereti a szabadságot, az önállóságot. Őt valójában nem különösebben zavarja, ha egyedül kell élnie. Persze, ez nem jelenti azt, hogy nem is törekszik a párkapcsolatra, és gondoskodni sem tudna a párjáról, a családjáról. Nagyon is jó ebben, csak éppen neki is meglehetősen hosszú időre van szüksége, mire megállapodik. Attól fél, hogy a párkapcsolatban elveszít mindent, ami számára oly fontos, és hogy kötelezettségek, elvárások szerint kell majd élnie. Ha megkapja párjától a függetlenséget, a szeretetet, előbb-utóbb ő is kimondja, hogy „szeretlek”.

(via elite daily)