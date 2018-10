Napi horoszkóp 2018. 10. 03.: Ma lehetőséged nyílik a megbocsátásra

A legszívesebben egész nap interneteznél, színes képeket, videókat nézegetnél, és talán az internetes vásárlás sötét bugyrai is magukba szippantanak. Most rengeteg időt el tudsz bandukolni az interneten, ami pedig azt is jelenti, hogy nem haladsz olyan dolgokkal, amelyekkel haladnod kellene.

Egy pillanatra szeretnéd elfelejteni, milyen sok dolgod van otthon. A lakás szinte szalad, és nincs mese, előbb-utóbb bele kell állnod a házimunkába. Most kellene kiosztanod a házimunkát a család minden tagja között. Mindenki kiveheti a részét a házimunkából, azok is, akik máskor kihúzzák magukat alóla.

Oszd be ügyesen a napi teendőket. Oszd be úgy és olyan ügyesen, hogy először azt tedd meg, ami nehezebb. A legjobb, ha a legnehezebbel kezded. Aztán jöjjön egy kicsit könnyebb, majd egy kicsit még könnyebb, még könnyebb, és így tovább, egészen a könnyed és játékos esti programokig. Ha így csinálod, szerdán minden rendben lesz.

Nyilas

Be kell látnod, az, amit megálmodtál magadnak, kamaszként sem jött be. Nincs ezzel semmi baj. De az fontos, hogy be tudd látni, és fontos, hogy be tudd ismerni magadnak. Fontos, hogy tudd, ezzel együtt vagy értékes ember, és nem ennek ellenére. Fontos, hogy tudd, milyen sok értéked van, és mennyire csodálatos dolgokat értél el valójában.

