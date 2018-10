Ezek a csillagjegyek nagyon kedvesek, de épp ennyire veszélyesek is

Az Ikrek cukin manipulál

Az Ikrek a szavak embere, ezért nála nem tudni, mikor mond igazat és mikor beszél mellé. Bármit is mond, azt érdemes kettővel, vagy még inkább hárommal osztani. Nem szándékosan vezet félre, meggyőződése szerint valóban azt mondja, amit abban a pillanatban gondol. A gond az, hogy meglehetősen gyorsan változik a véleménye és a meggyőződése.

A Rák az érzelmekre hat

A Rák a másik érzelmeit célozza meg, hiszen ő maga is nagyon érzelmes típus. És persze pontosan tudja, milyen kifejezésekkel és milyen érzelmi színezettel érhet el kellő hatást. Nagyon szereti, amikor minden a saját elvárásai szerint történik, ezrét valójában nincs olyan cél, amit ne érne el. Bámulatosan ért ő is a szavakhoz, nem mellesleg a könnyekhez. Szóval, amennyire szerethető csillagjegy, legalább annyira ért a manipulációhoz is.

Az Oroszlán bámulatosan meggyőző csillagjegy

Az Oroszlán mindent elkövet azért, hogy mindenki azt tegye, amit valójában ő akar. Nagyon óvatosan és finoman manipulál, könnyedén az ujja köré csavar bárkit. Bámulatosan képes hatni a többiekre, mosolyogva, nagylelkűségről árulkodva mondja el, miért nem jó az, amit ők annak gondolnak, és miért csak neki lehet igaza az adott kérdésben.

A Vízöntő szereti, ha szeretik

A Vízöntő nagyon szívesen veszi, amikor valaki beleszeret. Ellenállhatatlan vonzerejének köszönhetően pedig nem nehéz beleszeretni. Bármilyen kedves is volt addig, az érdeklődését meglehetősen gyorsan elveszítheti, ilyenkor pedig új élményekre vágyik. Viszont, amikor párja érzi ugyanezt, mindent megtesz, hogy maradásra, avagy jobb belátásra bírja. Veszíteni ugyanis ő sem tud, beszéli és meggyőzni annál inkább.

(via horoscope daily)