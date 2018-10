Heti holdnaptár október 3-9.: Harmóniát, új lehetőségeket ígér az újhold

SZERDA – október 3.: A vizes Rák jegyben járó Hold a „vizeknek” kedvez, vagyis továbbra is esős, csapadékos lehet az időjárás, ugyanakkor ideális a mosáshoz, az öntözéshez. Továbbra is fogy a Hold, ami pedig a méregtelenítésnek kedvez, ma szaunásra, léböjtre ideálisabb időpontot keveset találhatsz. Fodrászhoz, ha teheted, ne mára kérj időpontot, várj holnapig, sokkal szebb lesz a frizurád.

CSÜTÖRTÖK – október 4.: Az Oroszlán fogyó Hold már nagyon is alkalmas a hajvágásra. Meglátod, mennyivel dúsabb és egészségesebb lesz a hajad, ha az Oroszlán Holdban vágatod. Továbbra is aktuális a méregtelenítés és a fogyókúra, de már egyre közeleg az újhold. Van még pár napod, ha gyorsan szeretnél fogyni. A kerti munkákkal ugyanakkor érdemes még várni.

PÉNTEK – október 5.: Meglepő módon a mai nap a csütörtöki másolata, vagyis pontosan ugyanazt teheted, amit tegnap. A hajad ma is meghálálja a gondoskodást, de hatékony a méregtelenítés, fogyókúra is. A kertészkedés még ma sem tanácsos. A régiek tudták, vannak napok, amikor hagyni kell pihenni a kertet. A mai nap is pontosan ilyen.

SZOMBAT – október 6.: A fodrászt mára is beiktathatod, vágathatsz, festethetsz, daueroltathatsz, bármit is teszel a hajaddal, csodaszép lesz. Mára is javasolt a szaunázás és a talpmasszázs. Mindkettő hatékony segítség számodra a méregtelenítésben, megtisztulásban, a fogyókúrában. A kertészkedéssel várj még néhány napot. Meghálálják a növények a türelmet.

VASÁRNAP – október 7.: Bár vasárnap van, a Szűz Hold szerint ma gondozhatod a hajadat. Levágathatod, festheted, tápláló pakolásokkal kényeztetheted. Már nincs sok idő az újholdig, ma még mindenképpen érdemes komolyan venni a méregtelenítést. Nem érdemes persze túlmisztifikálni, vigyél be minél kevesebb méreganyagot, és vezess ki magadból minél többet.

HÉTFŐ – október 8.: Hajnalban a levegős Mérlegbe lépő a Hold azt javasolja, hogy szellőztess ki alaposan. A portalanítás is aktuális, rázz ki minden plédet, díszpárnát, szőnyeget. Aztán, ha elkészült a portalanítás, süthetnél valami finomat. Tuti, hogy sikered lesz akár kenyeret, akár isteni sütit készítesz.

KEDD – október 9.: Napkelte előtt újhold lesz a Mérleg jegyében, ami aktuálissá teszi a szépítkezést, a lakásszépítést, a virágültetést, a szellőztetést, a sütést. Az újhold a hagyomány szerint olyan különleges pillanat, amikor jó, ha megállsz, lassítasz, majd valami újat kezdesz el.

Erre figyelmeztet a heti holdnaptár

Mérlegelő Újhold

Október 9-én a Nap és a Hold randevúzik egymással, vagyis a két planéta együtt áll. Ezt nevezzük újholdnak. Volt két heted, amikor a fogyó Hold segítségével elengedhetted mindazt, amire már nem volt szükséged, amivel helyet csinálhattál az újnak. Persze csak akkor, ha nyitott vagy az újra. A mostani újhold a Mérleg jelében áll. A Mérleg szimbolizálja a harmóniára való törekvést, a békét és az egyensúlyt.

A Mérleg csillagjegy legnagyobb hibájának nevezik a döntésképtelenséget. Holott ez csupán abból fakad, hogy ő olyan sok szempontot szeretne figyelembe venni, ami lehetetlenné teszi a döntést. Mindezt pedig azért teszi, hogy mindenki elégedett és boldog legyen.

Ha te is a Mérleg jegyében születtél , ma, a születésnapod közelében érdemes megállnod egy pillanatra. Találd ki, miben szeretnél újítani. Az újhold ugyanis hatékony segítséget nyújt a külső-belső megújulásban. Mérlegként az év folyamán most érezheted a legintenzívebben, hogy az újhold jótékony hatását. Rajtad kívül az Ikrek és a Vízöntő is kiélvezheti az újhold kedvező energiáit. Az újhold kedden hajnalban lesz, amit ugyanakkor már az előző nap is érezhetsz. Egyre erősebb lesz a vágyad, hogy történjen már valami új…