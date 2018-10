65 százalékkal csökkenti a stresszt a világ legmegnyugtatóbb zenéje

Mindannyiunk playlistjén szerepel egy-egy olyan dal, amit a legstresszesebb időszakokban veszünk elő, hogy megnyugtassuk a testet, az elmét, a lelket. A tudomány szerint nagyon helyesen cselekszünk, hiszen a zene tényleg képes megpihentetni az idegeket. Egy brit neurológusokból és zeneterapeutákból álló csoport megalkotta a világ legmegnyugtatóbb zenéjét, amely felülmúlja Enya, a Coldplay vagy épp Mozart lágy és meditatív dallamait.

A Weightless című szám 60 bpm ütemmel indul, majd ez az ütem lassan ötvenre csökken – a ritmussal együtt a szívverés is lassulni kezd, ami pedig a vérnyomást is kedvezően befolyásolja. Mivel a 8 perces zeneszámban nincs ismétlődés, az agy képes teljesen kikapcsolni, és csak a hangokra koncentrálni, ezáltal mélyebbé válik a relaxáció. Végül a dal utolsó percei már a buddhista énekek ritmusát idézik.

A kutatók szerint ugyanakkor a popslágerek és a klasszikusok között is találni kifejezetten hatékony relaxációs dallamokat. Ki is adtak egy 10-es listát, első helyen persze a saját szerzeményükkel. Azért a többi zeneszámot is érdemes minél többször hallgatni.

1. Weightless – Marconi Union

2. Electra – Airstream

3. Mellomaniac (Chill Out Mix) – DJ Shah

4. Watermark – Enya

5. Strawberry Swing – Coldplay

6. Please Don’t Go – Barcelona

7. Pure Shores – All Saints

8. Someone Like You – Adele

9. Canzonetta Sull’aria – Mozart

10. We Can Fly – Rue du Soleil (Café Del Mar)

mysticalraven