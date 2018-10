Ezeket a csillagjegyeket kiborítja a megcsalás

A Kos megbosszulja a megcsalást

A Kos rendkívül büszke csillagjegy, ezért ha rájön, hogy párja megcsalta őt, először talán úgy tesz, mintha mi sem történt volna, de közben magában már részletesen tervezgeti a bosszút. A hűtlenség a büszkeségében sérti a leginkább, ezért biztosan tesz róla, hogy hűtlen szerelme se érezze jól magát a bőrében. Valójában óriási patáliát csap, szinte káoszt teremt maga körül. Persze a legváratlanabb pillanatban…

Az Oroszlán drámát rendez

Az Oroszlán is nagyon büszke csillagjegy. Elő nem fordulhat vele, hogy őt megcsalják. Legalábbis szeretne ebben a tudatban élni. Alapból is szereti a drámát, de amikor a fülébe jut, hogy a párja félrelépett, szinte biztosan óriási drámát rendez. A teljes felelősséget a párjára hárítja, őt hibáztatja mindenért, biztosan ordít, kiabál, zokog, mindent elkövet, hogy az „előadás” nagyon is hatásos lehessen. Aztán vélhetően fogja az összes cuccát, és rácsapja az ajtót a hűtlen társra.

A Skorpió kiszimatolja a megcsalást

A Skorpió megérzéseit nem lehet becsapni. Minden apró részletre, jelre felfigyel. Nagyon féltékeny típus, amint úgy érzi, valami nincs rendben a párkapcsolatában, nyomozásba kezd, hogy bizonyíthassa az igazát. Addig kutat, amíg a megcsalásra megdönthetetlen bizonyítékot talál, vagy addig faggatja a társát, amíg ő vall be mindent töredelmesen. Aztán arról is tesz, hogy a hűtlen szerelmének is legalább annyira fájjon, mint neki. Nagyon tud szenvedni, de nagyon tud fájdalmat is okozni.

A Nyilas nagyon mélyen csalódik

A Nyilas optimista, laza és független csillagjegy. A kalandokat kedveli, és bizony nála megesik, hogy enged is a csábításnak. Amikor viszont elkötelezi magát a párja mellett, nem tűri el a megcsalást. Ha mégis ráeszmél, hogy megcsalták, nagyon mélyen éli meg a csalódást. Nem hagyja szó nélkül a fájdalmát, de az is biztos, hogy újrakezdeni sem akarja a kapcsolatot, inkább kilép, és a szabadságot választja.

(via horoscope daily)