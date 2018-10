Ez a csillagjegy nem a szilárd kapcsolatok híve

Ez a csillagjegy nagyon nehezen köteleződik el. Nem azért, mert nem akar, hanem mert imádja a szabadságot, az önállóságot, a függetlenséget. Amíg pedig teheti, nem adja fel mindezt. Vagy elvben feladja valaki mellett, aki engedi őt kalandozni, utazni, világot látni. Igen, a Nyilas csillagjegyről tudhatsz meg most néhány érdekességet.

A Nyilas a legoptimistább csillagjegy

A Nyilas a legoptimistább valamennyi csillagjegy közül, nagyon kommunikatív, könnyedén ismerkedik, független és korlátozhatatlan típus. Ezek az alapvetően pozitív tulajdonságai a párkapcsolatban már nem feltétlenül válnak az előnyére. Amikor úgy érzi, párja veszélyezteti a szabadságát, nem igazán foglalkozik azzal, amit a másik szeretne. Saját maga, a saját dolgai fontosabbak lehetnek a párja igényeinél. Hajlamos lehet önmagára gondolni, és a saját előnyeit nézni a másiké helyett.

A Nyilas magára összpontosít

A Nyilas a saját vágyaira, érzéseire, gondolataira összpontosít, elfoglalt, tevékeny típus, ezért sokszor talán ideje sem jut a párjára. Annyi biztosan nem, amennyit a társ igényelne tőle. A saját hibáit nem mindig látja, viszont amikor mások finoman szembesítik vele, elfogadja, meghallgatja az érveket. Nagyon okos csillagjegy, és amikor úgy akarja, nagyon is képes a dolgok mindkét oldalát látni, a logikus érvelés sem áll tőle távol.

A Nyilas szenvedélyes

Tüzes csillagjegyként nem is csoda, hogy lángol benne a szenvedély. Mindent, amiben kihívást, örömet talál, szenvedéllyel végez és él meg. Nagyon szereti a munkáját, de párkapcsolatában is könnyedén lobban fel a szenvedély tüze. A Nyilas fiatalon hebrencsnek, kalandozónak tűnhet, aki valóban nem a szilárd kapcsolatok híve, de később ő is képes lenyugodni és kitartani a párja mellett. Az is biztos, miután elkötelezte magát, mindent megtesz a szerelméért, a családjáért.

(via horoscope daily)