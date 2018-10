Heti pénzhoroszkóp október 1–7.: Ez az oka, amikor valamire nincs pénzed

Kos

Nem mindig tervezel előre a pénzügyekben, és nem mindig készítesz előre kimutatást, hogy milyen bevételeid, kiadásaid várhatóak. Pedig most igazán nagy szükséged lenne egy ilyen pénzügyi tervre. Most érdemes pontosan és precízen előre tervezned! Később nagyon hálás leszel magadnak ezért.

Bika

Nemrég tudtad meg, kiesik a bevételed egy része, vagy nem annyit kapsz annyit a munkádért, amennyit szerettél volna. Most talán pontosan azt kell megtanulnod, hogyan becsüld meg a kevesebbet, és hogyan várd meg türelemmel a nagyobbat. A bizakodás mindenkor kifizetődő…

Ikrek

A naivitásod nem a legjobb pénzügyi tanácsadó. Igen, tudom, nagyon is okos, megfontolt, sőt még ravasz is tudsz lenni. A pénzügyekben most mégis inkább naivnak bizonyulsz. Ezért érdemes most felkészült tanácsadót is meghallgatnod a pénzügyekben.

Rák

Néha úgy érzed, mintha teljesen egyedül állnád a sarat, és teljesen egyedül kellene megoldanod a család anyagi kérdéseit. Most tudatosítsd magadban, nem vagy egyedül! A család apraja-nagyja veled van, és segít neked a maga módján. Vajon meglátod ebben a lehetőségeket?

Oroszlán

Ne csapj le minden lehetőségre! Ne higgy el minden pénzügyi tanácsot, és ne dőlj be minden befektetési ajánlatnak. A csillagok óvatosságra és megfontoltságra intenek a pénzügyekben, nem mellesleg arra kérnek, hogy alaposan gondold át a döntéseket ebben az időszakban.

Szűz

Egy bölcsebb férfi tanácsait érdemes megfogadnod a pénzügyekben. Például olyan rokonét, aki apafigura az életedben. Mint például az apukád, a nagypapád (főleg az apai) vagy a nagybátyád. Most érdemes arra a valakire hallgatnod, akinek sokkal nagyobb az élettapasztalata, mint neked.

Mérleg

Néha nem méred fel helyesen, hogy kiben szabad megbíznod, és kiben nem. Most ne adj kölcsön szép embereknek, mert nem biztos, hogy mindenki olyan kedves és előzékeny, mint ahogyan a külseje alapján megítéled. Tudod, mit? Ezen a héten a legjobb, ha senkinek sem adsz kölcsönt.

Skorpió

Szerencse is kellett ahhoz, hogy megoldódjanak a pénzügyeid. Szerencse is kellett ahhoz, hogy ide juss, ahol éppen vagy, de most a szerencse mellett szükség lesz a tudatosságodra és a figyelmedre is. A csillagok szerint minden kezd szépen rendeződni körülötted, csak legyél még türelmes.



Nyilas

Ezen a héten nem a pénz lesz a a legnagyobb érték, hanem az emberi kapcsolatok. Arra figyelj, hogy ne veszíts el barátságot, és jól kamatoztasd a kapcsolataidat. Ha ügyes vagy, már a következő hétre több barátod és nagyobb magabiztosságod lesz, mint például ma volt.

Bak

El kell intézned valamit. Most már nem halogathatod tovább, ezeket a papírokat mindenképpen el kell intézned. Természetesen munkaidőben nem olyan egyszerű a magánjellegű feladatokat elintézni, de annyit már most is megtehetsz, hogy az internetről beszerzed a szükséges dokumentumokat. Kérj előre időpontot, és sorba sem kell állnod.

Vízöntő

Sokkal kevesebbet költesz ezen a héten, mint máskor. Mintha most tartanád a saját, személyes „ne vásárolj semmit” napjaidat, hetedet. Most különösebben nem is esik nehezedre, hogy ne költsd a pénzed, amivel nemcsak a környezetednek, de még magadnak is meglepetést okozol.

Halak

Mélyen vágysz rá, hogy minél több pénzed legyen. Ez egy nagyon természetes emberi vágy. Hidd el, megvannak az eszközeid ahhoz is, hogy ezt a vágyat valóra váltsd. Akkor is megvannak az eszközeid, ha most ezeket még nem ismerted fel. Hamarosan megtalálod…