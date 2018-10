Ezek a csillagjegyek megmaradnak barátnak

Az Ikrek többet mutat a barátságnál

Az Ikrek időként valódi szívtiprónak tűnhet. Bámulatosan profin ismerkedik, remek beszélgetőpartner, könnyedén hívja fel magára a figyelmet, lenyűgöző és elragadó típus, aki olyan jelzéseket ad, mintha többet szeretne a szimpla barátságnál. Mégsem adja könnyen a szívét, az elköteleződés is problémát okozhat neki, ezért nála megesik, hogy azt mondja: Én csak barátként gondolok rád.

A Szűz remek barát

A Szűz vágyik a párkapcsolatra, az elköteleződésre. Ugyanakkor magasak az elvárásai, és a kezdeti szimpátia nála azért mélyül barátsággá, és nem tovább, mert belül mélyen úgy érezheti, valami hiányzik a másikból a szerelemhez. Nem szándékosan okoz csalódást, hiszen a baráti érzései valóban nagyon tiszták, és fel sem merül benne, hogy a másik továbblépne. Így viszont általában borul a barátság és a szerelem is.

A Vízöntő nagyon barátságos csillagjegy

A Vízöntő szívesen tölti az idejét egyedül, mert szüksége van térre, időre, önállóságra. A komoly párkapcsolatok ezért könnyen megrémiszthetik őt, mert úgy érzi, elveszíthet mindent, ami számára oly fontos. Nála egyébként sem könnyű eldönteni, hogy barátként vagy lehetséges partnerként tekint a másikra. Annyi bizonyos, ha soknak érzi az elvárásokat, a baráti kapcsolatból is inkább visszavesz vagy végleg kilép.

A Nyilas a szabadságot választja

A Nyilas is nagyon szereti a szabadságot. Ezért ő is hasonlóan viselkedhet, mint a Vízöntő. Amikor úgy érzi, a másik veszélyezteti a függetlenségét, ő is visszavesz, és barátságüzemmódra kapcsol. Ezzel védi önmagát, a lelkét, nem mellesleg meggyőződése, a barátság garantálja, hogy önmaga maradhasson a kapcsolatban. Hogy nála a barátságba milyen extrák férnek bele, az már más kérdés…

