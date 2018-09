Októberi horoszkóp: Aranyat érő lehetőségek várnak

Kos (március 21. – április 19.)

Ebben a hónapban a legfontosabb feladat az egészséged megőrzése. Mert minden esély meg van rá, hogy vírus, akár többször is, ágynak döntsön téged. Októberben érdemes a pénzzel kapcsolatos ügyeket is bonyolítani, illetve bármilyen hivatalos ügynek a végére most pont kerülhet. Megeshet, hogy felbukkan egy régi szerető a színen. Különösen igaz ez, ha titokban tartott viszonyról van szó.

Bika (április 20. – május 20.)

A munkahelyeden történhetnek olyan dolgok, amelyek miatt egyik pillanatról a másikra kinyílhat a kisbicska a zsebedben. Pedig ha képes lennél a híres önuralmadat megőrizni, könnyen elkerülhetnéd, hogy olyat tegyél, amit később nagyon megbánhatsz. Minden külfölddel kapcsolatos ügyön most áldás van. A házasságokat, régi párkapcsolatokat a társad problémái tehetik nehezen kezelhetővé.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Nem kedvez az október a külfölddel kapcsolatos ügyeknek, legyen szó utazásról, munkavállalásról, rövidebb-hosszabb időről. A munkahelyeden nagy változásokra van kilátás. Mivel nagyon jól tudod képviselni a saját érdekeidet, érdemes lenne most előállni olyan dolgokkal a felettesednél, amelyek már hosszabb ideje foglalkoztatnak. Egészségedre jobban ügyelj, mert vírus téged is könnyen ágynak dönthet.

Rák (június 21. – július 22.)

A szerelmi kapcsolatokban egymást válthatják a feszültebbnél feszültebb pillanatok. De az is lehet, olyan téma kerülhet most terítékre, amely már jó ideje foglalkoztat, de nem mertél előállni vele. A házasságodat átmenetileg társad egzisztenciális gondja teheti nehezebbé. Ha szülő vagy, csemetédnek mindennél fontosabb, hogy foglalkozz vele. Munkahelyeden egy kolléga olyan dologgal állhat elő, amely téged jobban érdekelhet.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

A házasságokban, régi párkapcsolatokban ismét olyan téma kerülhet terítékre, amellyel talán korábban már többször is foglalkoztatok. De az is lehet, a környezetedben most több az ideges, feszült ember, akik között olyan is akadhat, aki miatt egyre idegesebbé válhatsz. Kedvez az október az ingatlanügylet bonyolításának, illetve hallgass egy rokonra, akinek tanácsai most aranyat érhetnek.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

A kommunikáció hónapjának is nevezhető ez a mostani, hiszen egymást követhetik a fontosabbnál fontosabb megbeszélések. A munkába nagyobb energiával kellene belevetned magad, mert olyan eredményt érhetsz el, amelyre talán mindig is vágytál. A kollégák között akad olyan, aki annyira irigykedhet rád, hogy a hátad mögött áskálódhat. A szerelmi kapcsolatokat a féltékenység teheti nehézzé.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Ebben a hónapban minden idegszáladdal a pénzre kellene koncentrálnod, amelyből most nincs annyi, mint amennyi elég lenne. Megtörténhet, hogy a szerelmi életedre is hatást gyakorolhatnak az anyagiak. Ha képes lennél a témát jegelni, a dolgok nagyon is a kedved szerint alakulhatnának. A munkában viszont olyan sikereket érhetsz el, amelyet a legmerészebb álmodban sem láttál.

Skorpió (október 23. – november 21.)

A hónap legfontosabb feladata: ne írd elő másoknak, mit tegyenek. Különösen igaz ez a rokonokra, akik szenvedhetnek a viselkedésed miatt. A munkahelyeden valaki a hátad mögött keverheti a kártyát, és okozhat neked nehezen kezelhető helyzeteket. Anyagi ügyeid nagyon jól alakulhatnak, talán még a fizetésedet is felemelhetik. A barátságokért most neked kellene többet tenni, mert később neked lesznek azok fontosabbak.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Ha szülő vagy, októberben a gyermekedre nagyobb figyelmet kellene fordítanod. Így kerülheted el, hogy később csemetéd olyan helyzetbe kerüljön, amelyet nehezen tudsz csak kezelni. A pénzügyek terén most nem állsz a helyzet magaslatán, ami azt jelenti, olyan kiadásra is sor kerülhet, amelyet egyébként el lehetett volna kerülni. Baráti kapcsolatod sokkal fontosabbá válhat, az ő tanácsát meg kellene fogadnod.

Bak (december 22. – január 19.)

Még az is lehet, valamelyik barátságod a pénz, vagy más előnyök miatt szűnhet meg. De az is megeshet, nagyon jól végezheted a feladatodat, ami miatt annyi lehet az irigyed, mint égen a csillag. Ha bármilyen problémád van most, azt bátran add elő a felettesednek, aki nem fog visszautasítani. A szerelemben fantasztikus pillanatokat élhetsz meg. Akivel most hoz össze a sors, máris tervezheted a közös jövőt.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

Még az is lehet, a munkahelyeden olyan változások történhetnek, amelyek érinthetik a te állásodat is. De az is előfordulhat, hogy most olyan állásajánlatot kaphatsz, amelyet vétek lenne elszalasztani. Nagyon fontos, hogy megőrizd a hidegvéredet még akkor is, ha felháborító dolog történik veled vagy körülötted. Utazás során kisebb-nagyobb bosszúságok érhetnek, a pénzügyeid viszont fantasztikusan alakulhatnak.

Halak (február 19. – március 20.)

Nem kedvez az idő a külfölddel kapcsolatos ügyeknek, ami azt is jelenti, hogy utazás során idegesítő helyzet alakulhat ki. Ha idegen országban dolgozol vagy élsz, el kellene gondolkodnod a hogyan továbbon. Váratlan találkozás októberben nagyon is felvillanyozhat. De az is lehet, feltűnik valaki a múltadból, és te izgatottá válsz. Ha párkapcsolatban élsz, társaddal ütközhetsz kommunikációs problémákba.