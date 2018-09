Hétvégi szerelmi horoszkóp szeptember 29–30.: A legfontosabb kérdés: mennyire szereted magadat?

Kos

Azt érzed, erős védőbástyákra van szükséged, és csak nehezen tudod kiadni magadat a hétvégén. Persze valójában nincs egyenlőségjel aközött, hogy megnyílsz valakinek, és aközött, hogy kiadod magadat. Most érdemes lenne megnyitnod a védőfalakat legalább a kedvesed előtt.

Bika

Be kellene fejezned egy kapcsolatot, hogy egy másik viszonyt elkezdhess. Ez a szerelmi életedre is igaz lehet, de nem csak a szerelmi életedre lehet igaz. Pontosan tudod, mi az a helyzet, amelyben új társakat keresel, és amelyben még nem vagy képes elengedni a régit. Pedig a régit előbb el kell engedned, hogy az új megérkezzen.

Ikrek

Most annyi minden érdekel, hogy a szerelemre és a romantikára talán időd sincs. A romantikus párkapcsolat most csak egyike a sok-sok fontos dolognak és témának, amelyekkel ezekben a napokban foglalkozol. Ne felejtsd el, amíg te sokféle témát találsz, a szerelmed talán egyetlen témával foglalkozik, méghozzá csakis veled.

Rák

A szerelem, a boldog házasság pont annyi figyelmet és erőfeszítést igényel, mint a munkahelyed. Talán az lenne a legjobb, ha most egy kicsit olyan szemlélettel állnál a párkapcsolathoz, mintha az lenne a karriered. Ha most randizgatsz valakivel, tekints úgy a randikra, mint az állásinterjúkra. Ha pedig régóta vagytok együtt, újítsd meg úgy a kommunikációtokat, ahogy a munkahelyeden is tennéd.

Oroszlán

Hűségesen ragaszkodsz ahhoz a szerelemhez, amelyben hiszel. Ezt azért kell észben tartanod, mert ha most nem tudsz hűséges lenni, az bizony jelent valamit. Mint ahogy az is jelent valamit, ha még mindig az évtizedekkel ezelőtti kapcsolatodat hívod „életed nagy szerelmének”. Ezen a hétvégén elsősorban önmagadhoz kell hűségesnek maradnod.

Szűz

Egy véletlen fordulat, egy elkapott fél mondat megváltoztatja a hétvégi terveiteket. Most arra jöhettek rá, hogy nem is arra vágytok, amit eddig terveztetek, és valami teljesen másban tudnátok kiteljesedni. Most arra jöhettek rá, hogy valójában még mindig sokkal több közös van bennetek, mint amennyit számontartotok.

Mérleg

A szerelemre olyan nagy szükséged van, mintha az lenne az üzemanyag, amely a motorodat működteti. A szíved a motorod, amely mindig gyorsabban pörög, ha a szerelmed közelében lehetsz. Vedd észre, valójában a szerelembe vagy szerelmes, és abba a lehetőségbe, hogy boldoggá teheted a szíved választottját.

Skorpió

Ki az, akiben megbízol? Ki az, akiben megbízhatsz? A hétvégén azt kutatod, kinek adhatsz a bizalmadból, és ki az, aki egyáltalán nem szolgált rá arra. Minden emberi kapcsolatodban előtérbe kerül a bizalom kérdése, de különösen fontos ez a párkapcsolatodban és persze a gyerekeiddel való kapcsolatodban is.

Nyilas

Talán a szerelmed lelki támogatására vágysz, pedig most sokkal jobb támogatód is akad. A hétvégén te vagy önmagad legjobb támogatója. Te vagy, aki a legjobban meg tud vigasztalni, és az is te vagy, aki a legjobban gondosodhat arról, hogy a remény visszatérjen újra az életedbe.

Bak

Egy problémás kapcsolathoz két ember kell akkor is, ha szívesen fognátok a helyzeteket egy harmadik vagy negyedik félre. Ahhoz, hogy meggyógyítsd a kapcsolatodat, valójában szintén két ember kell. Ha most mindkettőtökben megvan az akarat, új fejezetet kezdhettek a közös ügyeitekben és az életetekben.

Vízöntő

Nem minden alakul úgy, ahogy elterveztétek. Ez nem jelenti azt, hogy a tervek voltak hibásak. Egyszerűen csak függeszd a tekintetedet a célodra, és biztasd erre a párodat is. Talán csak az útvonalat nem választottátok meg jól. Talán a cél rendben van, és most csak új utat kell találnotok a célhoz.

Halak

A hétvége valódi önismereti utazás lesz a számodra. Most fedezheted fel, hogy talán nem is azok a motivációid, mint hitted. Talán felismered magadban azt, ami valóban mozgat, és talán azt is felismered, hogy sokkal több örömre van szükséged. Sokkal többet kellene nevetned, és több időt kellene a szerelmeddel töltened.