Ez tesz igazán vonzóvá a férfiak szemében a horoszkóp szerint

A Kos

Kos jegyűként nyitott a személyiséged, rendkívül vonzó, nem mellesleg romantikus típus vagy. Munkahelyeden a megjelenéseddel, a kisugárzásoddal szinte „megrészegíted” a hangulatot. A megmagyarázhatatlan és senki másra nem jellemző természetes illatoddal vonzod magadra tudattalanul is a férfiak figyelmét.

A Bika

Bika jegyűként amolyan tyúkanyó típusnak számítasz. Bárki is támadja meg a szeretteidet, vagy mondjon róluk valamilyen rosszat, te azonnal és keményen kiállsz a védelmükben. Pontosan ez a gondoskodó és védelmező tulajdonságod tesz téged igazán vonzóvá a férfiak szemében. Pontosan tudják, hogy melletted semmiben sem szenvednek hiányt.

Az Ikrek

Ikrek jegyűként vonzó kisugárzásoddal valójában mágnesként vonzod a férfiak tekintetét. Már önmagában az is figyelemfelkeltő, amilyen könnyedén és egyszerűen társalogsz bárkivel, nem beszélve a hangodról, a külső megjelenésedről. Valójában te nagyon is tudod, a széles arzenálból melyik fegyvert vesd be, amikor csábítani szeretnél…

A Rák

Rák jegyűként kedves, romantikus, nem mellesleg meglehetősen kiszámíthatatlan típus vagy. Az egyik pillanatban tervezel valami fontosat, amit a következőben félresöpröd valami izgalmasabb kedvéért. Nemcsak gondoskodó természeteddel hívod fel magadra a figyelmet, de árad belőled a vonzerő, a sejtelmességnek, a távolságtartásnak köszönhetően.

Az Oroszlán

Oroszlán jegyűként te is nagyon nyitott és vidám típus vagy. Szereted a vicceket, szívesen szórakoztatod a környezetedet poénos történetekkel. A férfiak nagyon könnyedén beléd zúgnak, hiszen hihetetlen könnyedséggel csavarod őket az ujjad köré. Élvezed a figyelmet, és pontosan tudod, téged nem lehet nem észre venni.

A Szűz

Ha létezik csillagjegy, aki mindenkor tökéletesen teljesíti a kihívásokat, ráadásul fitogtatás nélkül teszi azt, ez a csillagjegy biztosan te vagy. Szűz jegyűként téged kivételes talpraesettséged tesz nagyon vonzóvá a férfiak szemében. Isten ments, hogy bárki is betámadja a szeretteidet, mert te is igencsak határozottan állsz ki mellettük és saját véleményed mellett is.

A Mérleg

Mérleg jegyűként folyamatosan az egyensúlyra törekszel, nagyon figyelmes típus vagy, nem mellesleg gyönyörű külsővel áldott meg a sorsod. Diplomatikus személyiséged nagyon vonzóvá tesz téged, ahogyan az is, hogy figyelmesen hallgatod a többieket. A problémáidat képes vagy megoldani, a lelkedből árad a szépség, a harmónia. Azok közé tartozol, akiknek lehetetlenség ellenállni.

A Skorpió

Skorpió jegyűként téged tartanak az állatöv legszexibb csillagjegyének. Szóval, valójában a kisugárzásoddal felhívod magadra a figyelmet a nélkül, hogy bármit is tennél azért. Nem feltétlenül a külső megjelenésed csábítja a férfiakat, de aki egyszer is a szemedbe néz, annak azonnal rabul ejted a szívét. A szenvedélyed, az elszántságod pedig mindent elsöprő.

A Nyilas

Nyilas jegyűként kalandozó lelked, a nyitottságot, az optimista életszemléleted csodaszéppé varázsol téged. Nem mellesleg elképesztően empatikus típus vagy. Pontosan ez a kettősség tesz téged nagyon vonzóvá. Kalandra vágyó, mégis megértő és figyelmes személyiségednek képtelenek a férfiak ellenállni. Melletted csöppet sem unalmas az élet.

A Bak

Bak jegyűként fegyelmezett, magabiztos, kiszámítható és megbízható csillagjegynek tartanak téged. A türelmed, mint a tengerek: végtelen. Megértő és figyelmes társra lelnek benned a férfiak. Nem véletlen, hogy könnyedén besétálnak a szerelmi „csapdádba”. Aztán nem is akarnak onnan többé kiszabadulni vagy menekülni.

A Vízöntő

Vízöntő jegyűként bámulatos az intellektusod. Nagyon szabad a lelked, önálló és magabiztos vagy, sokszor nem könnyű megérteni téged. Mégis pontosan tudod, mikor és hogyan használd a szavakat, hogy azokkal célba találj a férfiaknál. Bölcsességed, a szabadság iránti vágyad gyönyörűvé és ellenállhatatlanná tesz téged.

A Halak

Halak jegyűként talán a legempatikusabb, a legfigyelmesebb típus vagy. Belőled is árad a bölcsesség, az intelligencia. Ha minden még nem lenne elég a csábításhoz, elég csak a szemedbe nézni, melyek bámulatosan kifejezőek és mágnesesen vonzóak. 12. csillagjegyként te valójában egy picit birtoklod a többiek pozitív tulajdonságait is.

