Ezek a csillagjegyek a legokosabbak

Az Ikrek a legokosabb csillagjegyek egyike

Az Ikrek már kisgyerekként is rendkívül kíváncsi természet, folyton kérdez, folyamatosan kutat és felfedez. Valójában minden érdekli, kifogyhatatlan a miért és hogyan kérdésekből. Uralkodó bolygójának, a Merkúrnak köszönhetően sziporkázóan szellemes és szórakoztató, remekül társalog, intelligens és nagyon szeret újabb és újabb dolgokat tanulni. A legjobban olyan emberek társaságában érzi magát, akikkel építő témákról társaloghat, akik szellemileg inspirálják, motiválják őt.

A Skorpió a legintuitívabb

Talán nem is létezik másik jegy, amely intuitívabb és éles látóbb lenne, mint a Skorpió. Őt a hatodik érzéke soha nem csapja be. Hajlamos a határokat feszegetni, és sosem csak a felszínt kapargatja, hanem mindenkor a dolgok mélyére akar látni. Nagyon könnyedén átlát a hazugságokon, a manipuláción, őt képtelenség becsapni. Intelligenciájával és bámulatos megérzéseivel könnyedén tapint mások gyengéire, bosszúja elől nincs menekvés. Értelmes és nagyon okos csillagjegy, szeretteiért mindent megtesz.

A Nyilas okosan gondolkodik

A Nyilas az Ikrekhez hasonlóan kíváncsi természet. Ő mindenkor és mindent tudni szeretne, sokszor éppen emiatt tűnhet gyerekesnek. Pedig az ő megérzései is kitűnően működnek, bármilyen helyzetben is találja magát, könnyedén átlátja azt. Nagyon barátságos csillagjegy, azt is pontosan tudja, kivel hogyan viselkedjen. Nagyon társaságkedvelő, optimista, és igazán szórakoztató típus. Ugyanakkor ő is egész életében tanul, a tudást a legjobb befektetésnek gondolja.

