Ezért nem hív fel randi után a pasi a horoszkóp szerint

A Kos

Egy dologban egészen biztos lehetsz, ha a Kos férfi nem hív fel a jól sikerült randit követően: tutira nem veszítette el a számodat, és írni sem felejtett el. Azért nem telefonált, mert közben találkozott valaki mással is, akit érdekesebbnek talált nálad. Ilyen egyszerű. Nem érdemes futnod utána. Jön majd egy sokkal jobb.

A Bika

Ha a Bika férfi elkérte a telefonszámodat a randi után, akkor mindenképpen szándékában is áll felhívni téged. Csak éppen túl lassú és lusta lehet, hogy előkapja a telefont, és megcsörgessen. Az is előfordulhat, hogy vár három napot, aztán még egyet, mert nem szeretne tolakodónak, rámenősnek tűnni. Eltelik egy hónap, kettő, talán több is, mire jelentkezik, csak akkor már nem emlékszel rá, hogy ő mégis kicsoda.

Az Ikrek

Ha az Ikrek férfi nem keres téged még aznap, vagy nem küldd sms-t legkésőbb másnap, egészen biztosra veheted, soha nem fog felhívni. Meglehetősen szétszórt típus lehet, akinek a figyelmét nem egyszerű hosszasan fenntartani. Hozzá a kulcs a gyorsaság, ha képes vagy őt megnyerni a találkozás elején, bízhatsz a következő randiban. Ha unatkozott melletted, esélyed sem lehet.

A Rák

Ha a Rák férfi nem telefonál, ne gondold azonnal, hogy nem tart elég vonzónak, és ezért nem jelentkezik. Valójában neki hosszabb időre lehet szüksége, főként ha elkérte a számodat, hogy megtegye ezt a lépést. Nem gyáva, mégis eltelhet egy hét is, mire összeszedi a kellő bátorságot a telefonáláshoz. Ha megteszi, biztosra veheted, mély nyomokat hagytál benne. Érdemes esélyt adnod az újabb randira.

Az Oroszlán

Az Oroszlán férfi imád csábítani, vadászni, és mivel meglehetősen vonzó és lehengerlő típus, könnyedén gyűjti be a női telefonszámokat. Ha nem jelentkezett a randit követően, biztosra veheted, épp valaki másnak csapja a szelet. Ne légy szomorú, és ne sajnáld az elúszott lehetőséget, őt inkább a külsőség, a csillogás ragadja meg, mint a belső értékek.

A Szűz

A Szűz férfi sosem játszik az érzésekkel. Ha elkérte a számodat, komolyan gondolta, hogy felhív. Ha mégsem tette volna meg a megbeszélt időben, két dolog történhetett, ellopták a telefonját, és nincs meg a számod, vagy alaposan végigelemezte a randevút, és kellő indokot talált, amiért kettőtök kapcsolata nem működhet. A legjobb persze, ha már másnap rád csenget, mert akkor ideje sincs a szőrszálhasogatásra.

A Mérleg

A Mérleg férfi kedvenc időtöltése gyönyörű nők telefonszámainak gyűjtögetése. Szóval, ha elkérte is a randit követően a számodat, még egyáltalán nem biztos, hogy fel is hív majd. Szívesen tart egyszerre több vasat a tűzben, ezért ha nem hívott fel, vélhetően ő is valaki mással tölti az idejét. Nála az is megeshet, úgy randizott veled, hogy már kapcsolatban él.

A Skorpió

A szenvedélyes és elragadó Skorpió férfi sosem vonakodik vagy dilemmázik azon, hogy felhívjon-e. Ha bejössz neki, és igazán vonzónak talál, biztosan telefonálni fog, ellenkező esetben biztosan nem hív fel, de valószínűleg a telefonszámodat sem kéri el a randin. Légy vele óvatos, és ne engedj túl gyorsan a csábításnak akkor sem, ha felhív, mert az gondolatai minden bizonnyal a szex körül forognak.

A Nyilas

A Nyilas férfi is imádja az izgalmakat, benne is erős a vadászösztön, és minél több új tapasztalatra vágyik. Nagyon vonzó és nyitott, szórakoztató és optimista, könnyedén levesz valójában bárkit a lábáról. Viszont nagyon jó lelkű, és általában nincsenek hátsó szándékai. Ha elkéri a telefonszámodat, tényleg kíváncsi rád, őszintén szeretne veled találkozni, és biztosan rád is ír már a következő napon. Ha mégsem jelentkezne, vélhetően nem hagytál benne erős nyomokat, és azóta már valaki mással randizgat.

A Bak

Nagyon büszke lehetsz magadra, ha a Bak férfi elkéri a telefonszámodat, mert nem ok nélkül tette. Komoly és megfontolt típus, aki sosem játszik a kapcsolatokban, ezért várhatóan 2-3 napon belül jelentkezik. Ha mégsem hívna, biztosan nyomós érvei vannak rá, vagy elhagyta a telefonját, vagy váratlan, halaszthatatlan dolog jött közbe. Az is biztos, hogy jelentkezni fog, és bocsánatot is kér tőled a késlekedésért.

A Vízöntő

A Vízöntő férfi a randit követően szinte biztosan elkéri a számodat, de ez valójában nem jelent semmit. Nála ugyanis nem tudhatod, hogy barátként vagy valóban lehetséges társként tekint rád. Ha nem hív fel, ne vedd magadra, vélhetően egyszerűen csak elfelejtette. Aztán az is megeshet, jó két héttel később telefonál, ami ugyanakkor pozitív jel, hogy időközben alaposan átgondolta a veled való párkapcsolatot.

A Halak

A Halak férfi a többiektől eltérően valószínűleg előáll az olyan szövegekkel, hogy „bocs, elveszítettem a telefonomat”, vagy „rosszul írtam fel a számodat”. Ez a szétszórnak tűnő pasi tényleg hajlamos elhagyni a dolgait. Szóval, ha nem hívott fel, nem jelenti azonnal azt, hogy nem is akar. Az is igaz, nála előfordulhat, hogy komoly párkapcsolatban él, és csak flörtölt veled. Ez esetben persze jobb is, ha egyáltalán nem telefonál.

