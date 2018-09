Ez a 3 csillagjegy nagyon ért a szép szavakhoz

Az Ikrek szívesen szórja a bókokat

Az Ikrek uralkodó bolygója a Merkúr, ezért számára a kommunikáció mindennél fontosabb. Imád beszélgetni, rendkívül könnyedén ismerkedik, ő az, aki bárkivel képes szóba elegyedni, és mindenkihez akad is néhány kedves (avagy keresetlen) szava. Nem fél kimondani, ami éppen a fejében jár, és amikor igazán szerelmes, az érzéseiről is szívesen beszél. Párját mindenkinél szebbnek, okosabbnak látja, amit rendre bókokban el is mond neki. Nagyon szórakoztató csillagjegy, szerelmét is gyakran megnevetteti. Pontosan tudja, mikor, mit és hogyan mondjon, hogy könnyedén az ujja köré csavarja őt.

A Rák érzésekkel dicséri a párját

A Rák uralkodó planétája, a Hold, ezért nagyon mélyen és erőteljesen érez. Nagyon tud szeretni, és aki igazán közel kerül a szívéhez, neki megengedi, hogy lebontsa szívéről a védelemként húzott falakat. Számtalan módját ismeri, hogy kimutathassa az érzéseit, de talán ő is szavakba a legjobb. Szerelmének gyakran kifejezi a háláját, és azt is megosztja vele, mennyire nagyszerűnek tartja őt, mennyire fontos a számára. Ráadásul rendkívül kreatív csillagjegy is, ezért különleges és igazán elmés megoldásokkal adja a párja tudtára, hogyan érez iránta. Például apró, saját maga készítette ajándékok formájában.

A Mérleg örömét leli a dicséretekben

A Mérleg egész életében az egyensúlyra, a szilárdságra törekszik. A harmóniára leginkább akkor talál rá, amikor szerelmes, és az érzései viszonzásra találnak. Ő is a szavak embere, szívesen használ pozitív megerősítéseket. A saját lelkét is örömmel tölti el, amikor bókolhat, dicsérheti a párját. És ő nagyon szívesen szórja a dicséreteket, így erősítve a saját és a szerelme önbizalmát. Amikor igazán szeret, nem fél megosztani a gondolatait, az érzéseit, a szívét a társával. Persze, pontosan ennyire melengeti romantikus lelkét, amikor a szerelme viszonozza a bókokat, a kedves szavakat, hiszen pontosan ugyanez az ő szeretetnyelve is.

(via Elite Daily)