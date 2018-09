Ekkor kellene ágyba bújniuk a csillagjegyeknek

A Kos

Kos jegyűként valójában már este 9-kor ágyba kellene bújnod. Nagyon sokat mozogsz napközben, hihetetlenül tevékenyen, aktívan éled az életedet. Minden egyes óra, amit alvással, pihenéssel töltesz, a következő napra tölt fel újult energiákkal. Napközben nem engeded meg magadnak a lazítást, ezért este feküdj le időben. Megéri, meglátod.

A Bika

Bika jegyűként nagyon szereted a reggeleket. Rohanni annál kevésbé, ezért inkább korábban kelsz, hogy jusson időd kocogni a friss levegőn és persze elfogyasztani a reggeli kávét a ropogós meleg kiflivel együtt. Aludni is nagyon szeretsz, ezért, hogy igazán kipihenhesd magad másnapra, este 10-kor érdemes már ágyban lenned.

Az Ikrek

Ikrek jegyűként az egyik rossz szokásod lehet, hogy késő estig fennmaradsz. Talán a család többi tagja már az igazak álmát alussza, te még mindig matatsz valamit. Sokszor annyi minden jár a fejedben, hogy azért nem jön álom a szemedre. Te is szívesen ébredsz korán reggel, hogy igazán ki is aludhasd magad, este 11-kor érdemes villanyt oltani.

A Rák

Rák jegyűként annak ellenére, hogy szívesen ébredsz korán, mégis hajlamos lehetsz sokáig fennmaradni este. Még ha korainak is tűnik a fél 11., mégis érdemes ekkor ágyba bújnod. Különösen hosszú távon veszed hasznát, ha mindenkor kipihent, nyugodt és összeszedett vagy.

Az Oroszlán

Oroszlán jegyűként te biztosan nem bújsz ágyba éjfél előtt. Ha akarnál, akkor sem tudnál előbb elaludni. Szívesen beszélgetsz telefonon a barátokkal, nézed a kedvenc sorozatodat a tévében, vagy olvasgatsz, esetleg böngészel a világhálón. Reggel nagyon nehezen ébredsz, és bizony időre van szükséged, hogy összekapd magadat. Valójában mindegy, mennyit alszol, a reggelek nálad nehezen indulnak.

A Szűz

Szűz jegyűként nagyon módszeresen és rendszer szerint éled az életedet. Minden tevékenységnek pontosan megvan az időpontja. A biológiai órád egyszerűen úgy működik, hogy korán fekszel és nagyon korán ébredsz. A reggeli rohanást nagyon rosszul viselnéd, ezért is vagy híve a korai ébredésnek. Nem véletlen, hogy este 8-kor rendre elalszol a tévé előtt.

A Mérleg

Mérleg jegyűként te nem vagy a reggelek híve. Sőt a korán kelés kifejezetten zsémbessé, mogorvává tehet téged. Te biztosan lenyomod a vekkert, és szundikálsz még néhány percet, mielőtt kikelnél az ágyból. Nincs ezen mit csodálkozni, te is az éjjeli baglyok közé tartozol. Sosem fekszel le éjfél előtt. Sőt.

A Skorpió

Skorpió jegyűként szinte biztosan te vagy a zodiákus éjjeli baglya. Még éjfél után is fönt vagy, hajnali 1 óra előtt álom sem jön a szemedre, mert egyszerűen nem akarsz semmiről sem lemaradni. Valószínűleg a családod már régen ágyba bújt, amikor te még tévézel, olvasgatsz, esetleg a következő napi infókat gyűjtöd. A reggeleket meg nem véletlenül gyűlölöd annyira…

A Nyilas

Nyilas jegyűként te még a Skorpión is túlteszel. Mintha csak versenyeznél, hogy te lehess, aki a legtovább marad fent éjjel. Hihetetlen, de hajnali 2 óra előtt szinte sosem bújsz ágyba. Te éjjel vagy a legaktívabb, talán futni is késő este indulsz el, de a munkádat is biztosan akkor fejezed be, amikor a többik már régen álomra hajtották a fejüket. A reggeleket meg a rémálmaidban köszönnek vissza.

A Bak

Bak jegyűként nagyon felelősségteljesen éled az életedet. Te is tudatosan osztod be az idődet, nagyon szervezetten éled a mindennapokat. Sosem lógod el a munkát, sohasem késel el, és minden feladatot időre készítesz el. Szívesen ébredsz korán, hogy még reggel is jusson időd a nyugodt készülődésre. Mindenkor az arany középútra törekszel, ezért is fekszel le az ideálisnak számító időpontban, vagyis este 10-kor.

A Vízöntő

Vízöntő jegyűként meggyőződésed, hogy bőven elegendő éjfél körül ágyba bújni. Addig inkább olvasgatsz, vagy a személyes naplódat írod, esetleg a kedvenc sorozatodat nézed. Valójában azt sem bánod, ha egyedül feküdhetsz le, a legkényelmesebben biztosan így alszol még akkor is, ha a pároddal élsz együtt.

A Halak

Halak jegyűként téged sem lehet a korán kelők közé sorolni. Sőt. Valójában gyűlölöd a reggeleket. Nagyon szeretsz sokáig aludni, az ágy a lakásod kedvenc helye. Ha tehetnéd, sosem kelnél ki belőle. Persze, ezt nem tudod megoldani, de az biztos, hogy álmodozó természetednek köszönhetően szívesen lustálkodsz hosszasan, amikor csak teheted. 11 óra körül illenék ágyba feküdnöd, de ez azért csak ritkán jön össze nálad.

(via the minds journal)