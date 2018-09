Napi horoszkóp 2018. 09. 26.: Ragadd meg a vissza nem térő lehetőséget szerdán!

Másokra akarod hárítani a felelősséget egy olyan helyzetben, amelyről csakis te tehetsz. Sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, ha felismernéd, és legalább magadnak elismernéd, hogy azért ebben neked is van szereped. Nem is kevés. Ha vállalod a felelősséget, azonnal a kezedbe veszed a döntési lehetőséget.

Szívesen segítenél egy barátnődnek azzal, hogy megteszel helyette valamit. De sokkal egyszerűbb lenne, ha elfogadnád, ő még nem kész arra, hogy megtegye ezt a lépést, és arra sem kész, hogy elfogadja a segítségedet. Most inkább segíts magadnak, hiszen neked is van még megoldandó helyzet az életedben.

Vízöntő

Szerdán megértheted, a döntéseid mindig utólag tűnnek logikusnak. Nem vagy benne biztos, mit tegyél ma, de abban nagyon is biztos vagy, hogy egy korábbi döntésed jó döntés volt. Most már tisztán látszik, ez volt a helyes döntés. Ez azt is jelenti, ha rájössz, mi segített dönteni akkor, az segít döntést hozni most.

