Heti holdnaptár szeptember 26-október 2.: Fázós, hideg őszi napok következnek

SZERDA – szeptember 26.: A keddi telihold hatása még elkísér a mai napon is, hiszen könnyen lehet, kialvatlannak érzed magadat. A Kos Hold javaslata fáradékonyság ellen a sport, pontosabban bármilyen mozgás. Elég reggel egy gyors, intenzív bemelegítés, és sokkal jobban érzed magadat. Kipróbálhatnál új mozgásformát is. Mit szólnál az öt tibeti jógagyakorlathoz?

CSÜTÖRTÖK – szeptember 27.: Érdemes kihasználnod a fogyó Hold erejét: ma a gyanta, az epilálás, a hámlasztás, a bőrtisztítás csodákat tesz. A Bika Hold a szépítkezésnek kedvez, amelynek jegyében nemcsak önmagadat, de az otthonodat is szépítheted. A hirtelen beköszöntő ősz ihletet adhat az őszi dekorációkhoz.

PÉNTEK – szeptember 28.: Péntek vénuszi nap, ami alapvetően is a szépségről, a szerelemről szól. Ráadásul a Bika Hold is erre ösztönöz. Szóval ma nagyon is érdemes kozmetikushoz, fodrászhoz, manikűröshöz menni. Persze az otthonodat még ma is szépítheted. A föld jegyű Bika Hold a gyökérzöldségek begyűjtésének is kedvez.

SZOMBAT – szeptember 29.: A Hold a Bika 15 óra 26 percig a földmunkának, a virágültetésnek, a sziklakert gondozásnak kedvez, majd az Ikrekbe átlépő Hold szabadtéri programokra csábít. Nem meglepő módon a kertészkedés mindkettő egyszerre: földmunka és friss levegő. Ha van kerted, ki ne hagyd a mai napot.

VASÁRNAP – szeptember 30.: Búcsúzik a szeptember. Ma várhatóan kedvezőbb időjárásra számíthatsz, ma az Ikrek Hold is azt tanácsolja, mozdulj ki otthonról. Előtte mindenképpen szellőztess hosszabban. Süthetsz is valami finomat. Biztos lehetsz benne, jól sikerül, és sikert aratsz vele.

HÉTFŐ – október 1.: Egyre fogy a Hold, ami a méregtelenítésnek, a fogyókúrának is kedvez. A megtisztulást szaunázással, inhalálással, méregtelenítő teával is fokozhatod. Hétfő a Hold napja, ezért ma mindenképpen érdemes mosni. Este a Rákba lépő fogyó Hold garantálja, hogy gyorsan és látványosan eltűnnek a foltok.

KEDD – október 2.: Vizes jegyben jár a Hold, ezért a mosás, az öntözés ma különösen aktuális és tanácsos is. Ugyanakkor a fodrászodat ne ma keresd fel, ha teheted, várj néhány napot a hajvágással. A Rák Hold egész nap a család összetartásának vágyát erősíti benned. Hívd fel például az édesanyádat. Nem kell különleges alkalom, hogy megkérdezd, hogy van.

Erre figyelmeztet a heti holdnaptár