Ez a 3 csillagjegy a Mérleg havának nyertese

A Kos önmagára talál a Mérleg havában

A Nap a hetedik házadat, a párkapcsolatok területét ragyogja be a Mérleg havában. Kos jegyűként a hangulatod talán komorabb és szigorúbb, mint általában, de tény és való, az elkövetkező hetekben sokan felfigyelhetnek rád. Most még annak a lehetősége is fennáll, hogy megélhesd, megtapasztalhasd a valódi szerelmet. Talán semmi másra nem is vágysz ennél jobban. Most végre alkalmad nyílik, hogy önmagadat fogadd el annak, aki vagy. Téged a Vénusz október 5-én kezdődő retrográd mozgása sem visel meg különösebben. Elemedben leszel, és nemcsak önmagaddal kerülsz végre egységbe, harmóniába, hanem a környezeteddel, a pároddal is.

A Mérleg az év legszebb időszakát éli

Először is nagyon boldog születésnapot, kedves Mérleg. Még szép, hogy a Mérleg havának nyertesei közé tartozol te is, sőt talán az év legszebb időszakát éled meg az elkövetkező hetekben. Ragyogó lehetőségek nyílnak meg előtted a szeptemberi teliholddal kezdődően. A párkapcsolatok házát csupa pozitív fényszög érinti, ezért te is a szerelemben számíthatsz igazán szerencsés időszakra. Most szinte bizonyosan nagyon közel kerülhetsz valakihez. A Vénusz visszalép a jegyedbe, ami téged is az önelfogadás útján támogat és segít. Szinte megnyílsz és kivirulsz, személyiséged legcsodásabb oldalát domboríthatod ki. Éld meg a valódi érzéseket, éld meg önmagadat. Ebben segítenek téged most a leginkább a csillagok.

A Vízöntő végre elemébe kerül

Igazán csodás fényszögek érnek téged a Mérleg havában. Vízöntő jegyűként végre könnyebbséget érezhetsz és fellélegezhetsz. A Nap a kilencedik házadat, az utazások területét ragyogja be, amely nemcsak külföldi utazásra csábít téged, de a magasabb szintű tudást és tanulást is támogatja. Most bátrabban kockáztathatsz, a határaidat talán szó szerint is feszegetheted. A Vénusz a munkádban, a karrieredben támogat téged. Vedd elő a hitedet, és mormolj el néhány imát, hiszen az előtted álló időszakban teljesülhetnek a kívánságaid. Tény és való, a munkádat, a karriered is átértékeled, és pontosan érezni, tudni fogod, mit és hogyan tégy a sikerért. Nem mellesleg bámulatosan vonzó is leszel…

(via elite daily)