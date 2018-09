Heti angyalhoroszkóp szeptember 25-október 1.: Az angyalok kibogozzák az összekuszálódott szálakat

Kos

Sámuel arkangyal elhozza az életedbe azokat a személyeket, akik hiányoznak neked. Ez igaz azokra a szeretteidre is, akikkel régóta nem találkoztál, de sokkal fontosabb, hogy azokat is elhozza, akikkel még sohasem találkoztál. Akár igaz barátra, akár igaz szerelemre, akár igazán jó főnökre vágysz, kérd Sámuel arkangyalt, és ő elhozza őket az életedbe.

Bika

Raguel arkangyal segít ledolgozni azt a hátrányt, amely eddig behozhatatlannak és feloldhatatlannak tűnt a számodra. Raguel arkangyalnak különös képessége van, hogy a vesztes helyzeteket előnnyé fordítsa, és végül a győzelemhez segítsen hozzá téged is. Raguel arkangyal segítségével minden hátrányodból előny lesz a héten – és mindenkor, amikor csak kéred tőle.

Ikrek

Raziel arkangyal jelenlétében könnyebben érted meg a bonyolult helyzeteket is. Most olyan hatalmi harcba keveredtél, amely átláthatatlan a számodra és talán a többi szereplő számára is. Razeil arkangyal segít megérteni ezt a helyzetet, és segít abban is, hogy a legszeretettelibb döntést hozhasd meg ebben a helyzetben. Azt a döntést, amely mindenki számára a lehető legjobb.

Rák

Gábriel arkangyal segít neked abban, hogy új dolgokat hozz a világra. Ő nemcsak a kisbabák születésénél bábáskodik, de minden új ötlet és minden új helyzet megalkotásánál is. Most újítani akarsz, újdonságokra vágysz, ezért érdemes együtt dolgoznod Gábriel arkangyallal, hogy ezek az újdonságok könnyen és gyorsan születhessenek meg az életedben.

Oroszlán

Rafel arkangyal, a gyógyítás angyala abban segít neked, hogy kimaradj az ősz eleji megfázási hullámából. Legyél őszinte magadhoz, az ősz nem a te időszakod. Melegre vágysz, a hideg, szeles, esős idővel ki lehetne kergetni a világból. Kérd meg Rafael arkangyalt, segítsen az egészségedet megőrizni, erősítse az immunrendszeredet, hogy idén elkerülhesd a megfázást.

Szűz

Mihály arkangyal megjavít mindent, ami elromlott. Ezt értheted az elromlott műszaki berendezésekre is, de értheted a megromlott kapcsolataidra is. Talán valakivel a nyáron lazult vagy megromlott a kapcsolatod, pontosan ezen tud neked Mihály arkangyal könnyedén segíteni. Ő az, aki bármit képes megjavítani, még az elromlott kapcsolatokat is.

Mérleg

Zsofiel arkangyal olyan helyzetekben is megnyugtat, amelyekben a legszívesebben felrobbannál. Most valaki talán az idegeiden táncol, és ebben a helyzetben Zsofiel arkangyal megnyugtató rózsaszínű fényére van szükséged. Képzeld el, hogy ott áll melletted ez a nyugalmat és békét árasztó angyal, aki pink fényével felold minden stresszt és feszültséget.

Skorpió

Sandalfon arkangyal segít megnyugodnod a héten. Ez nagy szó, hiszen most zaklatottság van körülötted és ez a zaklatottság könnyen beléd ehetné magát. Ezt a zaklatottságot Sandalfon arkangyal segít távol tartani tőled, és ő az, aki nyugodt burkot teremt köréd. Ne felejtsd el, ez egy egyszemélyes burok. A szeretteidnek segíts hasonló burkot teremteni, mert ők nem férnek el a te angyali burkodban.

Nyilas

Zadkiel arkangyal segít, hogy jól felelj az élet vizsgáiban. Most talán úgy éled meg, minden nap egy-egy vizsga. Talán úgy éled meg, hogy minden nap olyan kihívások állnak eléd, amelyeket egyedül nem tudsz megoldani. Nem is kell egyedül megoldanod ezeket, hiszen Zadkiel arkangyal veled van, és segít visszaemlékezned arra, milyen csodálatos ereje van a lelkednek.

Bak

Ariel arkangyal, a bőség és a jólét angyala segít megteremteni magadnak azt a bőséget, amelyre vágysz. Talán észre sem vetted, de nincs még meg mindaz amit szíved szerint akarsz megteremteni magadnak az idén. Szeptember utolsó hetében vagyunk, most kell rákapcsolnod, ha komolyan gondolod, hogy még 2018-ban megteremtesz, megalkotsz valami fontosat.

Vízöntő

Őrangyalod erősen tart téged az utadon akkor is, amikor a legszívesebben letérnél róla. Könnyen lehet, hogy most olyan hatások érnek, amelyek miatt nemcsak megállnál az utadon, de csinálnál egy hátraarcot, vagy egyenesen lekanyarodnál, és elmenekülnél. Őrangyalod a sorsod útján tart, és segít a legfőbb célokra koncentrálnod a nehézségek helyett.

Halak

Haniel arkangyal segít neked abban a héten, hogy harmóniát teremts magad körül. Most semmi sem áll távolabb tőled, mint a harmónia, hiszen egyszerre nagyjából három ember munkáját akarod elvégezni. Mindez zaklatottá tesz, és a saját elvárásaidnak is nehezen felelsz meg. Haniel arkangyal segít, hogy mindezek ellenére is megjelenjen a harmónia az életedben.